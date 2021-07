I 5 posti da vedere assolutamente in Puglia

Cinque luoghi da sogno da segnare per un tour alla scoperta delle bellezze pugliesi

La Puglia da nord a sud, dal Gargano al Salento: tra sapori, colori, paesaggi e storia

Ecco cinque mete imperdibili se state organizzando una vacanza in Puglia

La Puglia è una terra fantastica, sole, mare, ottima cucina, spiagge selvagge, montagne, borghi marinari, ulivi secolari e ondeggianti distese dorate di campi di grano. Lungo il tacco dello Stivale, da nord a sud, si susseguono splendidi paesaggi che conquistano da sempre visitatori e turisti provenienti da qualsiasi parte del mondo.

Riassumere le bellezze della Puglia in cinque mete ideali è davvero molto riduttivo, l’elenco sarebbe molto più lungo e di certo non basterebbe un unico articolo per racchiudere tutti i luoghi simboli di una terra dai mille tesori. Abbiamo provato a ridurre all’osso i tanti posti da visitare nella bella regione baciata dal mare Adriatico e dallo Ionio.

Ecco il nostro elenco dei 5 posti da vedere assolutamente in Puglia. Lasciatevi guidare in questo breve ma intenso tour che dal Gargano vi porterà in Salento alla scoperta della vera essenza della regione più bella del mondo.

Gargano

Impossibile non partire dalla parte più a nord della Puglia, la provincia di Foggia. Tra piccoli borghi che spuntano sui Monti Dauni e deliziosi borghi marinari che si affacciano sull’Adriatico, la Capitanata è un territorio dai mille volte e dalle più svariate sfaccettature. Dall’oro dei campi si passa all’azzurro del mare.

Se state programmando un viaggio in Puglia non potete tralasciare una visita al Gargano, lo Sperone d’Italia che con le sue baie e le sue spiagge mozzafiato è una tappa imperdibile per chi ama i paesaggi marini selvaggi e rilassanti. Il Gargano è un promontorio montuoso che si sviluppa nella parte più a nord della Puglia tra piccoli e pittoreschi centri come Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Peschici, Vieste e altre località profumate dalla brezza marine e dalla macchia mediterranea.

Castel del Monte

Scendendo più a sud, nell’altopiano delle Murge occidentali, un’altra tappa fondamentale se si vuole visitare la Puglia è sicuramente Castel del Monte. Si tratta una fortezza del XIII secolo fatta costruire dall’imperatore Federico II di Svevia che si erge maestosa nel comune di Andria.

Dalla particolare forma ottagonale, è raffigurato sulla moneta da 1 centesimo. Inoltre, il maniero pugliese è stato utilizzato come location per il film Wonder Woman per ricreare la fortezza sull’isola di Themyscira. Su ognuno degli otto spigoli della struttura si innestano otto alte torri in pietra calcarea locale. Vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale di Castel del Monte per info sulla prenotazione della visita.

Bari Vecchia

Andiamo ora nel capoluogo di regione, la meravigliosa città di Bari con il suo centro storico dedicato a San Nicola con la possente basilicata – perfetto esempio di architettura romanico-pugliese – che nella cripta custodisce le reliquie del santo patrono della città. Meta di pellegrini cristiani e ortodossi, la Basilica di San Nicola si erge nel cuore di Bari Vecchia, l’anima più verace e folkloristica del capoluogo.

Tra vicoletti, colorate e caratteristiche edicole votive, archi, lenzuona bianche stese ad asciugare al sole, tante leggende e immagini simbolo della Puglia nel mondo come quelle che si possono vedere ogni giorno in via Arco Basso. Qui, in una stretta stradina che collega al Castello normanno-svevo, le massaie del posto preparano le orecchiette a mano. Storia, cultura, sacro e profano rendono Bari Vecchia una delle mete prefeirte dai turisti che decidono di trascorrere una giornata a Bari tra panzerotti fumanti, focaccia e una fresca birra da bere ngann’ a màre.

Alberobello

Il nostro piccolo tour alla scoperta della Puglia ci porta ora ad Alberobello, splendido luogo da cartolina conosciuto da tutti anche come “la città dei trulli”. Le caratteristiche e antiche abitazioni di pietra calcarea riconosciute Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1996, rendono questo borgo pugliese un vero e proprio gioellino unico in tutta Italia.

Riconosciuto Bandiera Arancione dal Touring Club e uno dei Borghi più belli d’Italia, Alberobello con le straordinarie costruzioni coniche di pietra a secco vanta ben 1030 trulli nel caratteristico Rione Monti. Tra le viuzze del borgo sorgno trulli dalle forme e decorazioni particolari, i più famosi sono i “Trulli Siamesi”, due trulli uniti sulla sommità.

Salento

Il nostro viaggio tra i 5 posti da vedere assolutamente in vacanza in Puglia non può di certo mancare il Salento. Perdetevi tra spiagge da sogno come quelle di Torre dell’Orso, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Porto Cesareo, visitare i piccoli centri che si affacciano sul mare come Otranto e Santa Cesarea Terme e concedetevi una vacanza in totale relax.

Perla del Salento è sicuramente la città di Lecce, regina del barocco italiano con le sue splendide chiese e il suo caratteristico centro storico. Se passate da queste zone ricordatevi di assaggiare i golosissimi pasticcioti ripieni alla crema, un tripudio di dolcezza che vi conquisterà e vi farà tornare a casa con un gustoso ricordo.