I borghi marinari più belli della Puglia dal Gargano al Salento

Quattro caratteristici borghi affacciati sul mare

Peschici, Polignano a Mare, Monopoli e Otranto: perle pugliesi al profumo di salsedine

Deliziosi centri in cui trascorrere una vacanza tra mare, relax, movida e panorami mozzafiato

Con l’arrivo dell’estate sono sempre più i turisti italiani e stranieri che cercano destinazioni da sogno in Puglia, terra dai mille tesori che dal Promontorio del Gargano alle distese di sabbia bianca del Salento incanta da sempre chiunque. Mare limpido e cristallino, ottima cucina, scenari da favola e picoli centri storici che si affacciano sul blu e regalano scorci incantevoli.

Dopo avervi parlato delle spiagge più belle della Puglia e delle spiagge più selvagge e incontaminate del Gargano, questa volta vogliamo soffermarci sui borghi marinari, piccoli centri al profumo di salsedine in cui trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del relax e della movida serale.

Ecco quattro borghi caratteristici e pittoreschi della Puglia che vi consigliamo di visitare se state programmando un viaggio nella regione più bella del mondo. Prendete nota delle nostre indicazioni e non fateveli sfuggire se siete alla ricerca di caratteristici centri sul mare perfetti per un soggiorno indimenticabile in Puglia.

Peschici

Il nostro viaggio parte dal borgo marinaro di Peschici, piccolo centro del Gargano in provincia di Foggia. Per la bellezza e qualità del suo mare questo delizioso centro è stato più volte premiato della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education.

Camminare tra le viuzze del centro storico di Peschici è un po’ come ritrovarsi in Grecia. Sono tanti i turisti che ritrovano la bellezza di città come Santorini nel borgo marinaro del parco nazionale del Gargano che sorge su una rupe a picco sul mare. Tra antichi trabucchi, panorami da cartolina, lunghe distese di spiagge e scorci suggestivi, il borgo di Peschici è un gioiellino da non farsi sfuggire.

Visitate le sue spiagge e le sue piccole baie marine, segnatevi: Baia Calalunga, Baia San Nicola, Baia Jalillo e Baia dei Trabucchi.

Polignano a Mare

Ci spostiamo in terra barese per un’altra perla pugliese, Polignano a Mare. Meta dei pugliesi nei giorni di festa e presa d’assalto dai turisti durante l’estate, Polignano a Mare ha un fascino tutto suo che si svela poco a poco appena si entra nel suo caratteristico centro storico.

Con il suo promontorio roccioso e le sue lame è famosa in tutta il mondo non solo per la sua bellezza ma anche per aver dato i natali ad uno dei cantautori italiani più famosi e ammirati da sempre, Domenico Modugno. Proprio a Polignano Modugno scrisse la sua indimenticabile “Nel blu dipinto di blu”.

Questo piccolo centro non molto lontano dalla città di Bari, può essere considerato uno tra i borghi del Sud Italia più belli e caratteristici. Di giorno perfetto per un nuotata nel suo mare smeraldo tra focaccia calda e il profumo della frittura di pesce che inonda i vicoletti del centro storico, di sera invece diventa immediatamente romantico con le lucine dei locali che si susseguono tra le viuzze e il chiacchiericcio dei turisti. Una perla che sorge su una roccia a strapiombo sul mare, Polignano fa sognare.

Monopoli

Restiamo in provincia di Bari per visitare Monopoli. Tra i borghi marinari pugliesi il bel centro affacciato sull’Adriatico vi farà sognare. Con le sue stradine, il Castello di Carlo V, i ristorantini di pesce e il caratteristico centro storico di origine alto-medievale è una meta da non farsi sfuggire se si decide di fare un viaggio in Puglia d’estate.

Si tratta sicuramente di una delle località più attraenti di tutta la Puglia, un luogo che offre scorci incantevoli e paesaggi da favola. Passeggiate lungo le mura difensive del centro storico, fermatevi in uno dei suoi tanti locali per sorseggiando un drink al tramonto e godetevi la vista della cittadina dall’alto arrivando sulla cima della torre del castello.

Monopoli offre anche una posizione strategica per chi vuole visitare i dintorni e scoprire altri centri pugliesi come Polignano, Alberobello e Ostuni. Inoltre, con la sua vicina contrada Capitolo permette al visitatore di scegliere tra tantissimi lidi attrezzati (e non solo) in cui trascorrere piacevoli ore tra piccole spiaggette suggestive. Vi consigliamo di fare un salto a Porto Ghiacciolo, una piccola caletta caratterizzata da sorgenti che sgorgano da sotto la scogliera creando così delle piccole correnti di acqua gelida. Un’esperienza da non perdere!

Otranto

Concludiamo questo breve viaggio in un meraviglioso borgo del Salento, Otranto. Considerato fin dall’antichità un ponte naturale tra il Mediterraneo e l’Oriente, il centro di Otranto presenta ancora oggi le tracce di diverse culture che l’hanno abitato.

Oltre a vantare uno splendido mare in cui tuffarsi, la cittadina di Otranto offre ai suoi visitatori la possibilità di trascorrere giornate di completo relax tra saliscendi, strette stradine che si sviluppano nel caratteristico borgo racchiuso dalle antiche mura aragonesi, tramonti spettacolari e visite culturali.

Tra i principali luoghi di interesse che vogliamo segnalarvi se state programmando un soggiorno ad Otranto vi sono sicuramente l’antico Castello Aragonese, maniero difensivo della cittadina salentina, e la bellissima e imponente Cattedrale realizzata in epoca normanna.