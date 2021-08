I borghi più belli della Basilicata da visitare assolutamente

Borghi da sogno in Basilicata, piccoli “presepi” in cui il tempo sembra essersi fermato

Quattro destinazioni in cui concedersi una vacanza all’insegna del relax e delle esperienze uniche

Borghi medievali e pittoreschi in cui la vita trascorre lenta tra bellezza architettonica e tanta natura

La Basilicata non è solo Sassi di Matera e spiagge incantevoli, offre al visitatore un meraviglioso ventaglio di scelte tra mare e montaglia con i suoi piccoli e pittoreschi borghi. Negli ultimi anni sono sempre più i turisti che scelgono di scoprire la bella terra lucana e i suoi tesori avventurandosi tra borghi medievali e arroccati sulle montagne, luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato e come in tutti i borghi del Sud Italia la vita trascorre a ritmi molto lenti.

Tra antiche mura di pietra, castelli, vicoletti, belvedere e ottima cucina tradizionale, i borghi della Basilicata non stancano mai e si rivelano scoperte affascinanti per chiunque decide di viverli in modo autentico. In questa guida ne abbiamo selezionati per voi quattro, si tratta di caratteristici borghi che racchiudono storia, cultura, tradizioni e tante bellezze naturali semplici ma allo stesso tempo preziose.

Vi abbiamo già parlato del suggestivo borgo di Craco, un comune piccolissimo della provincia di Matera conosciuto da tutti come “il paese fantasma”. Questa volta vogliamo lasciare spazio ad altri borghi che mertiano di essere scoperti e visitati.

Venosa

Tra i borghi più caratteristici della Basilicata dobbiamo assolutamente menzionare quello di Venosa. Ve ne abbiamo già parlato quando vi abbiamo presentato i 5 posti da vedere assolutamente nella terra lucana. Questo pittoresco borgo annoverato tra i borghi più belli d’Italia conta poco più di 11mila abitanti e vanta un’importante storia. A Venosa, infatti, si possono ammirare ancora oggi i resti di antiche necropoli. Vi consigliamo di non perdere una visita al Parco archeologico di Venosa.

Trascorrete giornate al fresco tra buona cucina, botteghe artigiane e le viuzze di un borgo tutto da scoprire. Lasciatevi tentare dalle osterie presenti per assaggiare uno dei piatti tipici del luogo. A Venosa potrete gustare gli strascinati, una deliziosa pasta fatta in casa con sugo e cacio ricotta grattugiato. Accompagnare un ottimo piatto di strascinati con un bicchiere di Aglianico del Vulture, il vino rosso locale dal particolare colore rubino e dal particolare aroma di viola che vi conquisterà.

Acerenza

Conosciuto anche come “Città Cattedrale”, il borgo di Acerenza è inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia e con la sua splendida Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio vi conquisterà in tutto il suo fascino d’un tempo. Si tratta di uno dei borghi storici della Basilicata, una località che sorge su una rupe e guarda dall’alto il fiume Bradano e il torrente Fiumarella.

Passeggiare tra le stradine del borgo antico è un po’ come fare un tuffo nel passato e lasciarsi trasportare dalla semplicità travolgente di un luogo ricco di storia e cultura. Oltre all’imponente e stupenda Cattedrale potrete scorgere numerosi palazzi storici che mostrano antichi portali in pietra lavorata impreziositi da interessanti decorazioni che cattureranno la vostra attenzione. Non fatevi sfuggire di ammirare il panorama dell’alta valle del Bradano dal punto belvedere “Torretta”, lo spettacolo naturale è assicurato!

Melfi

Ci spostiamo ora a Melfi, un’altro piccolo e caratteristico borgo della Basilicata degno di nota che vi consigliamo di visitare. Ci troviamo in un borgo medievale che sorge nel cuore più verde della terra lucana, ai piedi del vulcano Vulture, quasi al confine con la Campania e la Puglia.

Si tratta sicuramente di uno dei borghi più conosciuti della regione che vanta diverse strutture architettoniche di grande rilievo, tra queste non possiamo non menzionare il maestoso e antico Castello Normanno-Svevo costurito nel XI secolo per volere di Guglielmo d’Altavilla Conte di Puglia.

Tra viuzze, chiese rupestri e l’antica cinta muraria di epoca normanna che custodisce il centro abitato, questo borgo lucano è famoso anche per una deliziosa sagra. Ogni anno a Melfi si organizza la gustosa Sagra della Varola (castagna) nella penultima settimana di ottobre.

Pietrapertosa

L’ultimo borgo che vogliamo consigliarvi per un tour tra i borghi imperdibili della Basilicata si chiama Pietrapertosa. In provicia di Potenza, questa caratteristico centro lucano, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, sorge in prossimità delle Dolomiti Lucane ed un chiaro esempio di borgo medievale. Perla delle Dolomiti Lucane, questo luogo sembra vivere in simbiosi con la roccia e si mostra ai visitatori come un piccolo e caratteristico presepe di case che si sviluppa al ridosso della montagna.

Il suo nome significa letteralmente “Pietra perciata” e fa riferimento alla grande massa rocciosa sfondata che si nota all’ingresso del paese. Il borgo di Pietrapertosa è famoso in tutta Italia perchè permette di vivere una delle esperienze più particolari e indimenticabili per gli amanti dell’avventura: il Volo dell’Angelo, un vero e proprio volo che permette di attraversare il territorio sottostante grazie ad un cavo d’acciaio sospeso tra le rocce di Castelmezzano e Pietrapertosa.