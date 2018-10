TXD SmooK: la band anticonformista che arriva dalla Sardegna

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Ad Aprile 2018 pubblicano il singolo “L’apice dell’essenza” tratto dall’omonimo album , vero e proprio inno alla libertà di espressione in cui Giuseppe, Massimo e Antonio tirano fuori tutta la realtà nuda e cruda e dedicano al nostro Paese la canzone intitolata “Siamo la tentazione” in cui, di certo, non le mandano a dire ed il messaggio è chiaro: “L’Italia è fatta dalle decisioni di chi la vive e la governa”.

Due anni dopo pubblicano “Web Line”, dedicato proprio al mondo di Internet e successivamente la canzone che gli consente di attraversare il mare che li separa dalla penisola italiana e li porta alla ribalta anche dell’ Indie Music Like con “MAI love” , canzone semplice ma diretta, senza fronzoli e che arriva dritta dritta in testa.

I tre ragazzi di Sassari hanno immediatamente percepito il potenziale che il web poteva dare a un progetto artistico come quello dei Tuxedo Smooking e infatti hanno deciso di pubblicare “Apologia di reato” per Tronos Digital Store, suscitando l’interesse della stampa locale e di settore.