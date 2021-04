Imprenditoria femminile e start up, al via la terza edizione di “Mia”

Opportunità per le donne che decidono di fare impresa e vogliono investire nel mondo della tecnologia. E’ partita lo scorso 29 marzo, infatti, la terza edizione di MIA – Miss in Action www.missinaction.it il primo programma di accelerazione italiano rivolto all’imprenditoria femminile.

Idee in settori emergenti dell’innovazione

La terza edizione del programma prevede la raccolta delle candidature attraverso una Call for Innovation. La Call è destinata esclusivamente a team di studentesse, laureate e non, team universitari a prevalenza femminile, neo imprenditrici in un momento di svolta della loro vita professionale, startup costituite da founder donne e a prevalenza femminile. L’obiettivo è quello di selezionare idee, prodotti e/o servizi innovativi con una forte componente tecnologica che si esprimano nei settori emergenti dell’innovazione come: Education, Digital Learning, Digital Training, New Ways of Working, Fitness, Foodtech, Sustainability, Smart Home, Smart City, Smart Mobility, CSR, Health, Welfare, Well-being, Beauty, Fashion, Design, Open Banking, Insure Tech, Proptech, Digital Marketing, Retail, Travel, New Space, Leisure & Entertainment.

Scadenza il 27 aprile

Di tutti i team che si candideranno sul sito www.missinaction.it entro il 27 aprile 2021, ne verranno selezionati discrezionalmente fino ad un massimo di dodici. Tali realtà parteciperanno al momento di “pitch” durante l’Innovation Day, il prossimo 21 maggio 2021 in modalità online o in presenza, se le future condizioni sanitarie lo permetteranno. Le quattro startup/team più meritevoli, selezionate durante l’Innovation Day, verranno inserite in un programma di mentorship e coaching di tre mesi, che avrà lo scopo di supportare il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’accompagnamento di manager e mentor esperti. L’impegno previsto per quest’attività sarà di almeno otto giorni al mese, indicativamente divisi in due giorni a settimana.

Una commissione composta da esperti di Digital Magics, del Gruppo BNP Paribas in Italia, di CRIF, unitamente a una Giuria di Eccellenza, selezionerà i quattro migliori team che intraprenderanno il percorso di coaching e mentorship di tre mesi organizzato da Digital Magics, accompagnandoli nella loro crescita e aiutandoli a perfezionare il loro business model.