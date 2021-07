Nuove imprese e Smart Money, termini ancora aperti: 1.700 le domande

Si può accedere a: ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero – e Smart Money

Per “On” presentate 1087 domande

Per Smart Money presentate 611 richieste

Sono ancora aperti i termini di presentazione delle domande per richiedere gli incentivi per ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero – e Smart Money, le misure promosse dal Ministero dello Sviluppo economico per sostenere giovani e donne che vogliono avviare e ampliare nuove imprese e le startup innovative.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

In particolare per ON, sono 1087 le nuove domande presentate finora da giovani e donne, per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività di impresa già esistenti. Per la misura sono ancora disponibili risorse pari a circa 16 milioni di euro.

I settori per i quali sono state maggiormente richieste le agevolazioni sono quelli del commercio, manifattura, servizi e turismo, mentre i territori da cui sono pervenute finora più domande sono le regioni Lombardia, Lazio e Campania.

Smart Money

Riguardo Smart Money, che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative, sono già 611 le domande presentate dall’apertura dello sportello avvenuta lo scorso 24 giugno. Per questo incentivo sono ancora disponibili risorse pari a circa 2 milioni di euro.