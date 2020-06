“La cura siamo anche noi”: Borgo Egnazia ospita i primi turisti

Sbloccate le regioni con la Fase3, c’è chi finalmente raggiunge in Puglia in veste di visitatore. Tra i primi turisti in Puglia, c’è una coppia che ha scelto la zona di Fasano come meta per il relax, lo svago e il mare.

I primi turisti nella provincia di Brindisi

Una coppia di turisti a Fasano non è una novità, ma in un periodo post pandemia, lo è. Anche perché la coppia che ha scelto la Puglia come meta turistica, è formata da due persone entrambe impegnate nel campo sanitario, provenienti da Monza. Sono i primi turisti, che arrivano nella provincia di Brindisi dopo il lockdown. La coppia lombarda: lui impiegato in un’azienda farmaceutica, lei medico, dopo mesi di lavoro duro tra le corsie d’ospedale per fronteggiare il Covid-19, finalmente la quiete.

La Vacanza che verrà

La coppia ha scelto Borgo Egnazia come luogo di soggiorno per queste vacanze, una delle sette strutture ricettive dell’eccellenza italiana che ha aderito a “La cura siamo anche noi”. Davanti alla terribile emergenza Coronavirus, la famiglia Sciò con l’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, la famiglia Costa con l’Hotel La Perla di Corvara, la famiglia Melpignano con Borgo Egnazia, la famiglia Gualandi con l’Hotel Cristallo di Cortina, le famiglie Varese, Rossi e Bertolini con l’ Hotel Royal Sanremo, la famiglia Moretti con l’Andana e l’Albereta e la famiglia Madonna con l’Hotel Byron di Forte dei Marmi ed il Plaza E De Russie a Viareggio si sono unite per offrire ospitalità, solidarietà e umanità agli eroi che hanno combattuto in prima linea.

Soggiorno offerto da hotel e resort

Aprire le porte dei loro hotel e resort a tutti coloro che hanno lottato e continuano a lottare in prima linea per far fronte alla pandemia, quindi medici, rianimatori e infermieri dei reparti di terapia intensiva, offrendo un soggiorno gratuito. L’offerta comprende un soggiorno di una o due notti dalla domenica al giovedì. Voucher nominale, si può scegliere un solo hotel aderente all’iniziativa. Il personale medico può essere ospitato fino a novembre 2020, escluso il periodo che va dal 13 al 26 agosto. Ogni struttura ha messo a disposizione un minimo di 50 notti. Le prenotazioni vanno effettuate direttamente con gli uffici booking di ogni albergo. Ovviamente tutte le strutture si sono adeguate a quelle che sono le misure per il distanziamento sociale ed il contenimento del virus.