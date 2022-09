Stellantis di Melfi, cassa integrazione per 6244 dipendenti fino ad agosto 2023. Futuro appeso a un filo

Il futuro dello stabilmento Stellantis di Melfi resta appeso a un filo. Per i lavoratori, intanto, arriva il più classico dei salvagente: la cassa integrazione. Si tira un sospiro di sollievo sino ad agosto del 2023, poi si vedrà. La notizia della CIGS arriva con una nota della presidenza della Regione Basilicata.

Nel testo del comunicato si legge che “si è conclusa in Regione Basilicata la procedura di esame congiunto per la proroga fino al 7 agosto 2023 del trattamento di Cigs per contratto di solidarietà, già firmato il 20 luglio scorso da Fca Italy, ministero del Lavoro e organizzazioni sindacali per lo stabilimento di Melfi. Lo ha reso noto in mattinata il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista. All’ordine del giorno dell’incontro di oggi, la parte riguardante le politiche attive del lavoro che saranno implementate a favore dei 6.244 beneficiari dell’ammortizzatore sociale”.

L’accordo prevede a carico della Regione Basilicata la realizzazione di azioni di orientamento, aggiornamento e riqualificazione, di analisi delle competenze, di informazione su eventuali opportunità occupazionali di settore, nonché «ogni altro supporto opportunamente proposto dalla Regione Basilicata nell’ambito della programmazione regionale, coerente con gli obiettivi prefissati con il piano». Dal canto suo, Fca Italy si impegna a realizzare circa 50 mila ore di formazione in materia di mobilità elettrica.