Armani sceglie la Scala dei Turchi per il suo nuovo spot

Giorgio Armani ha scelto la Scala dei Turchi per un nuovo spot di un profumo.

Lo spot contribuirà alla promozione turistica della scogliera.

La Scala dei Turchi, una delle meraviglie paesaggistiche dell’Isola, è stata scelta come set per il nuovo spot di un profumo di Giorgio Armani. Ieri notte, mercoledì 15 settembre, come raccontato da Gds.it, sono arrivati sul posto circa 30 professionisti, tra cui due modelle e un modello.

Così come già successo con il video della Red Bull Racing a Palermo, lanciato poco prima del Gran Premio d’Italia di Formula 1 e con milioni di visualizzazioni in poco tempo, di certo anche lo spot sarà un modo per valorizzare le bellezze della Sicilia e promuoverle turisticamente.

Le riprese alla Scala dei Turchi si sono concluse nella stessa mattinata del 15. Il sindaco di Realmonte, territorio dove cade la scogliera, Sabrina Lattuca ha commentato così: “Il Comune di Realmonte ha anche predisposto un’attività di vigilanza per consentire il lavoro dell’équipe di questa grande casa di moda svolto stamattina sulla Scala dei Turchi”. E ancora: “Per il nostro comune questa attività promozionale conferma la volontà di crescita del territorio attraverso la bellezza”.

La Procura di Agrigento, su richiesta dell’amministrazione comunale, ha concesso l’autorizzazione per due giornate, il 14 e il 15 settembre, della scogliera, al momento vietata a causa del sequestro giudiziario.