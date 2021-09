Dal 20 settembre, sulle pagine social di Basilicata cineturismo experience, sarà online la web-serie Basilicata arrival – Due turisti dallo spazio, progetto attivato dal Gal start 2020 per valorizzare il territorio con l’impiego di audiovisivi.

Si è appreso oggi, 9 settembre, a Matera nel corso della presentazione dell’iniziativa, realizzata dalla società Rvm Broadcast e finanziata nell’ambito del progetto nell’ambito del progetto di cooperazione Basilicata Cineturismo Experience +.

La web serie, in 14 puntate, ha come protagonisti gli attori lucani Dino Paradiso e Antonio Paradiso, nel ruolo di due marziani capitati in una terra sconosciuta – la Basilicata – che scoprono visitando paesi, incontrando la gente, degustando prodotti tipici locali e apprezzando curiosità, luoghi comuni “che rendono unica una regione dai tanti paesaggi e in grado di attrarre visitatori anche da altri mondi”.

Il lavoro, diretto da Roberto Moliterni, ha tra i protagonisti anche Manola Rotunno attualmente impegnata a girare il film ”Scordata” di Rocco Papaleo.

Le 14 puntate diffuse fino al 20 ottobre, con una prima dedicata a Irsina e l’ultima a Maratea, rappresentano – hanno detto i promotori – “una maniera originale e innovativo per promuovere la Basilicata, lungo itinerari inediti, da scoprire e valorizzare”.