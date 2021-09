Màkari, si cercano attori e comparse per la Serie TV, come candidarsi

La Palomar, casa di produzione cinematrografica e televisiva, che ha già realizzato il commissario Montalbano, sta preparando il cast per la seconda stagione di Makari, la serie TV basata sui racconti e i romanzi di Gaetano Savatteri con protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè.

Le riprese si svolgeranno da settembre a dicembre e la produzione sta cercando non solo comparse ma anche attori per piccoli ruoli.

Per candidarsi – destinatari uomini e donne di qualunque fascia d’età – bisogna scrivere a casting.generici@gmail.com. Occorre inviare due foto, una in primo piano e un’altra a figura intera (con il volto ben visibile, senza occhiali), il documento d’identità e il codice fiscale fronte e retro in corso di validità e un recapito telefonico. Necessario il green pass, il certificato che attesta il vaccino anti Covid-19.

Invece, per candidarsi un piccolo ruolo o a una ‘figurazione speciale’, la e-mail va inviata a attoricastingtp@gmail.com.

Le riprese della prima stagione sono cominciata il 6 agosto dello scorso anno a Palermo e proseguite nella provincia di Trapani, tra il capoluogo, Castellammar del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice, Valderice, Marsala, Buseto Palizzolo, nella baia di Macari, nella tonnara di Scopello, alle came di marmo di Custonaci, alla riserva dello Zingaro e alla laguna dello Stagnone.

Oltre a Claudio Gioè, gli altri interpreti della prima stagione della Serie TV sono stati Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Tuccio Musumeci, Sergio Vespertino e Filippo Luna.