Matera punta ancora sulla cultura, nasce la Casa del Cinema

A Matera negli ultimi 5 anni realizzate più di 140 produzioni di cinema e tv

L’iniziativa punta a crea nuovi sbocchi nel settore per i giovani lucani

Non solo location, ma anche interventi nel settore hi-tech legato al Cinema

Matera punta a diventare un hub internazionale della produzione cinematografica. La città dei sassi sta vivendo un momento di fermento culturale sin dal 2019, quando il capoluogo della Basilicata è finito al centro dell’attenzione mondiale come Capitale europea della cultura. La scia continua, e già da cinque anni Matera è diventata una delle mete più ambite per registi e videomaker. Dal 2017 ad oggi, nella città di Matera e nei suoi dintorni, sono state realizzate più di 140 opere cinematografiche o televisive, per produzioni italiane e straniere.

La Casa del Cinema

Per assecondare questo trend, l’amministrazione comunale – guidata dal primo cittadino Domenico Bennardi, ha realizzato una “Casa del Cinema”. Nel comunicare la nascita di questo sito, che ospiterà anche la sede della Lucana Film commission, sono stati individuati gli ambiti di intervento della nuova struttura. La Casa del Cinema nasce, quindi, per trasformare il capitale storico-culturale e identitario della città in investimento duraturo, per stabilizzare nel lungo periodo le produzioni cinematografiche. Si punta anche a far sì che questo settore determini una crescita delle professionalità espresse dal territorio, garantendo nuovi sbocchi occupazionali anche nell’alta tecnologia applicata alle immagine (la riproduzione e distribuzione digitale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, il projection mapping, la computer grafica, la serialità).

Per dare un valore concreto all’investimento, le produzioni realizzate con la collaborazione della Casa del Cinema dovranno utilizzare nei titoli di coda o nei credits, il marchio esclusivo “Immagina Matera”.

Supporto alle produzioni

“Con la Casa del Cinema gettiamo le basi concrete per dare il massimo supporto alle produzioni – ha affermato il sindaco, Domenico Bennardi -, anche perché sappiamo che, in particolar modo negli ultimi anni, si è andata sviluppando una inedita competizione tra territori, che ha anche favorito una maggior mobilità geografica delle produzioni cinematografiche. Il cinema ha la capacità di mobilitare consistenti risorse umane e finanziarie, favorendo di riflesso la nascita di nuove attività economiche e turistiche, per queste ragioni sempre più enti locali stanno adottando iniziative volte ad attirare produzioni audiovisive. L’istituzione della Casa del Cinema – ha aggiunto – per Matera rappresenta un importante passaggio che consentirà di acquisire una serie di apporti culturali, sociali e turistici di grande spessore, oltre che benefici correlati al territorio, con ricadute dirette, indirette e indotte derivanti da una simile attività”.