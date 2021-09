Si sposarono 50 anni fa nell’autogrill di Teano, ci sono tornati per le nozze d’oro (FOTO)

Una coppia ha festeggiato le nozze d’argento in un autogrill di Teano.

Armando Di Girolamo e Caterina Capuano si sono sposati il 18 settembre del 1971.

Armando Di Girolamo e Caterina Capuano, di 82 e 79 anni, sono una coppia di Calvi Risorta, in provincia di Caserta. I due hanno deciso di festeggiare le nozze d’oro in un luogo davvero curioso: l’Autogrill di Teano, sempre nel Casertano.

Lì, infatti, il 18 settembre del 1971, la coppia si sposò e così, a 50 anni di distanza, Armando e Caterina e la loro famiglia hanno deciso di tornarci per celebrare l’importante anniversario.

Quando Armando e Caterina decisero di festeggiare il proprio matrimonio nell’Autogrill di Teano, il locale rappresentava già allora un punto di riferimento per il territorio, simbolo di ospitalità e specialità della cucina regionale.

50 dopo è stato il ricordo di quel giorno felice a spingere i due casertani a scegliere ancora quel luogo per i festeggiamenti delle nozze d’oro, ancora oggi uno snodo importante per chi ogni giorno viaggia per quel tratto autostradale.

Foto: TgCom24.