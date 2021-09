Un cantante emergente palermitano duetterà con Annalisa Minetti

Giancarlo Casella, della provincia di Palermo, sogna da sempre di diventare un cantante

Dopo l’esordio nel 2016, quest’anno pubblicherà un duetto con Annalisa Minetti

Il supporto del suo paese d’origine è stato fondamentale per il suo percorso artistico

Quando un paese unito diventa la spinta verso il successo dei suoi giovani. È il caso del cantante Giancarlo Casella, originario di Belmonte Mezzagno (Palermo) e spinto a portare avanti il suo sogno dalla fiducia che i suoi concittadini hanno sempre avuto in lui. Anche oggi che vive a Roma e collabora con Annalisa Minetti.

La storia di Giancarlo Casella, 27 anni di musica

Una passione nata a 3 anni, e in cui tutti hanno sempre creduto. Anche la nonna, che per prima l’aveva ispirato regalandogli un karaoke. Tant’è che i genitori di Giancarlo Casella hanno voluto che frequentasse la sezione musicale della sua scuola per imparare il flauto traverso. Poi l’iscrizione a una scuola di musica leggera a Palermo per studiare canto.

Da allora tante esperienze: spettacoli per pub e matrimoni, ma anche nel corso di manifestazioni, concerti e concorsi di musica. E così è stato anche notato da un’etichetta discografica, la DVE (Dino Vitola Editore).

Roma e le “nuove” influenze musicali

Questa opportunità ha condotto Casella a Roma, dove oggi si divide tra il lavoro di commesso e quello di cantante. Lì ha potuto fare diverse esperienze, e tra queste quella di conoscere nomi importanti della musica pop italiana.

Nato come grande fan di Britney Spears, “per me una cantante e ballerina fenomenale, mia motivazione”, nel corso degli anni infatti le influenze musicali di Giancarlo Casella si sono arricchite. “Ho avuto l’opportunità di collaborare con Massimo Di Cataldo e Annalisa Minetti – racconta – e grazie a loro sono cresciuto davvero tanto”.

“Sono due artisti che ammiro davvero molto, ed ho solo da imparare”: e così ha fatto, cantando come singolo d’esordio un testo ed arrangiamento proprio di Di Cataldo. Il titolo: “Non ci sarà”. Ma tra le voci che più l’hanno conquistato ci sono anche Giorgia, Neffa, Laura Pausini, Mahmood e Marco Mengoni.

Il nuovo singolo e l’esperienza del covid nella musica

Oggi, come tutti, Casella è reduce dell’esperienza covid. “Molte delle canzoni che scrivo oggi sono più tristi proprio a causa della pandemia“, spiega infatti. Nel corso del lockdown il corpo era a Roma, ma la testa a casa. Il rapporto con il territorio, infatti, non si è mai spezzato nemmeno dal punto di vista artistico.

“Il coronavirus e tutto ciò che ha causato è stato davvero un problema per chi come me è un artista emergente – si confida – ma questo mese sono felice perché sto per ripartire”. Il motivo è l’uscita di un singolo in cui duetterà proprio con Annalisa Minetti. “Diamanti Unici è un dialogo tra mente e cuore, dove dalla lotta interiore si arriva alla consapevolezza della bellezza dell’unità dell’io”.

Nel frattempo, tra un concerto di beneficienza per l’Onlus “Sarà come crescere insieme” e il lavoro su nuovi testi, il cantante palermitano è arrivato a riscoprire una parte di sé: “Il mio sogno sarà sempre lavorare con la musica, ma questo stop forzato mi ha fatto ricordare che una passione come questa è come un matrimonio che dura in eterno“.