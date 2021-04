Pnrr, 6 miliardi per la cultura: ecco i principali interventi

Patrimonio culturale per la prossima generazione

1,1 miliardi di euro

La misura si articola in tre principali aree di intervento:

Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale – 500 milioni di euro

12 progetti per incrementare, organizzare, integrare e conservare il patrimonio digitale di archivi, biblioteche, musei e in generale dai luoghi della cultura; offrire a cittadini e operatori nuove modalità di fruizione; migliorare l’offerta di servizi; sviluppare un’infrastruttura cloud e softuare per la gestione delle risorse digitali.

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi e investimenti per l’accessibilità – 300 milioni di euro

Realizzazione di azioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, senso-percettive, culturali e cognitive nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche statali. Sono infine realizzate attività di formazione sul tema della fruizione del patrimonio culturale.

Miglioramento dell’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – 300 milioni di euro

Prevede la realizzazione di interventi per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici nei musei e siti culturali statali, nonché nei teatri e nei cinema.

Rigenerazione dei borghi, sicurezza sismica, patrimonio culturale, rurale e religioso

2,720 miliardi di euro

La misura si articola in quattro principali aree di intervento:

Piano nazionale per migliorare l’attrattività dei borghi – 1,020 miliardi di euro

Un “Piano Nazionale Borghi” per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei borghi italiani dall’enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.

Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale – 600 milioni di euro

Prevede interventi di restauro e di riqualificazione dell’edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell’architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

Programmi per valorizzare parchi e giardini storici – 300 milioni di euro

Interventi per la rigenerazione di circa 110 parchi e giardini storici italiani creando le condizioni per la loro manutenzione, gestione e fruizione sostenibili, attraverso: censimento, digitalizzazione, restauro, valorizzazione e formazione degli operatori costruendo competenze specialistiche e interdisciplinari in vista del riconoscimento della qualifica di “Giardiniere dell’Arte”.

Sicurezza sismica: Recovery Art Conservation Project – 800 milioni di euro

Programma di prevenzione antisismica per chiese, campanili e torri e interventi di restauro delle chiese del Fondo Edifici di Culto (FEC).

Creazione del Centro per il controllo e il monitoraggio dei Beni culturali per la sicurezza dei siti culturali italiani.

Recovery Art Conservation Project, creazione di 5 depositi temporanei per la protezione dei Beni culturali mobili in caso di calamità naturali.

Riconversione delle seguenti centrali nucleari dismesse ed ex struttura militari:

– Ex Centrale Nucleare di Bosco Marengo (Alessandria)

– Ex Centrale Nucleare di Caorso (Piacenza)

– Ex Centrale Nucleare di Garigliano (Caserta)

– Ex Caserma Cerimant (Roma)

– Ex Casermette (Camerino)

Industrie culturali e creative 4.0, sviluppo dell’industria cinematografica: da cinecittà al centro sperimentale

455 milioni di euro

Sviluppo industria cinematografica – Progetto Cinecittà e Centro Sperimentale Cinematografia – 300 milioni di euro

Investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo per migliorarne la competitività. Potenziamento degli studi cinematografici di Cinecittà per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta produttiva e della digitalizzazione, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali. L’investimento prevede inoltre il rilancio delle attività formative, della digitalizzazione e dell’efficientamento energetico della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e un potenziamenro della Cineteca Nazionale.

Sviluppo della capacità degli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde – 155 milioni di euro

Piano di interventi per: favorire la ripresa dei settori culturali e creativi, promuovendo la domanda e la partecipazione culturale, incentivando l’innovazione e la transizione tecnologica e green degli operatori culturali e la partecipazione attiva dei cittadini e migliorare l’ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, ridurre l’impronta ecologica degli eventi culturali, promuovere l’innovazione ed eco-design.

Grandi attrattori culturali

1,460 miliardi per 14 interventi strategici

Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale a Venezia – 169,556 milioni di euro Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città – Trieste – 40 milioni di euro Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro – Torino – 100 milioni di euro Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) – Milano – 101,574 milioni di euro Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi – Genova – 69,97 milioni di euro Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del Po – Regioni Veneto, Emilia Romagna – 55 milioni di euro Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi – Firenze – 95 milioni di euro URBS. Dalla città alla campagna romana – Roma – 105,9 milioni di euro Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria – Reggio Calabria – 53 milioni di euro Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell’ambiente – Bari – 75 milioni di euro Recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo – Palermo – 33 milioni di euro Percorsi nella storia – Treni storici e Itinerari culturali – Vari – 435 milioni di euro Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell’immobile costiero Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade Trapani – 27 milioni di euro Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour – Napoli – 100 milioni di euro

“La cultura guiderà la ripartenza del Paese”

(foto da

Foto da https://commons.wikimedia.org/