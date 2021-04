Quella volta in cui il principe Filippo visitò Napoli con la regina Elisabetta

Una settimana fa, il 9 aprile, il principe Filippo si è spento. Il marito della regina Elisabetta II, l’uomo abituato sempre a stare “un passo indietro” a sua moglie è morto nel Castello di Windsor, luogo molto caro ai regnanti in cui il Duca di Edimburgo ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita sempre affiancato dall’amata consorte.

Una vita colorata, arricchita da tante piccole conquiste ma altrettante rinunce (come quella di non aver potuto dare il cognome ai suoi figli) quella del principe Filippo che a giugno avrebbe spento ben 100 candeline. Un traguardo importante che, purtroppo, il Duca di Edimburgo non è riuscito a raggiungere.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui vari social network, ricordi e foto in bianco e nero di una delle figure più eclettiche, sulle righe e chiacchierate della Royal Family. Nella notte di giovedì il principe Fillipo si è spento nella sua casa nel Berkshire, al suo fianco – come sempre – la regina Elisabetta, Lilibeth, come amava chiamarla il compagno di una vita intera.

Il principe Filippo e la regina Elisabetta a Napoli

Non tutti sanno che il Duca di Edimburgo, Philip Mountbatten, visitò la città di Napoli con la regina Elisabetta – unica città del Sud Italia ad essere visitata dalla coppia reale. La visita ufficiale a Napoli avvenne il 4 maggio del 1961. A ricordare questo evento è stato l’Archivio Fotografico Carbone che sui social ha pubblicato una foto della visita dei regnanti inglesi nella bella città partenopea.

Credits: Facebook Archivio Fotografico Carbone

Il principe e la regina visitarono diverse zone della città di Napoli dopo essere sbarcati alla Stazione marittima di Napoli e aver sfilato in corteo per le strade della città gremite di gente, mentre da Castel dell’Ovo venivano sparati colèi di fucile a salve in loro onore. L’accoglienza dei napoletani fu molto calorosa e i due regnanti vissero il soggiorno partenopeo, seppur brevissimo, tra grandi sorrisi e un vero e proprio bagno di folla.

La coppia reale si diresse al Vomero, la regina desiderava visitare l’affascinante Certosa di San Martino. Un’altra tappa del principe Filippo e della regina Elisabetta, l’ultima prima di salutare la città campana, fu piazzale Tecchio, più precisamente la Stazione di Mergellina.