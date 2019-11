A Foggia torna il TEDx: Resto al Sud è media partner

Un luogo, fisico e mentale, dove nutrire la propria curiosità e vivere un’esperienza avvolti dalla meraviglia. Se pensate che ci possa essere ancora qualcosa capace di stupire, basta lasciarsi ispirare ed entrare nella Wunderkammer. Torna il TEDxFoggia: il 30 novembre al teatro Umberto Giordano di Foggia c’è l’appuntamento con “La stanza delle meraviglie”. E Resto al Sud partecipa attivamente, come media partner dell’evento.

Che cosa è TED?

TED è un’organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di diffondere idee di valore attraverso il motto «Ideas Worth Spreading».

L’acronimo TED nasce perché la prima conferenza TED del 1984 trattò temi legati alla tecnologia, l’intrattenimento e il design. Con il tempo le conferenze TED hanno spaziato tra vari argomenti, dalla scienza, all’arte, all’ambiente, in oltre 113 lingue.

Il principale evento TED, nato in Silicon Valley, si tiene da qualche anno a Vancouver, in Canada. I relatori sono invitati a raccontare le proprie idee in massimo 18 minuti. I video degli interventi sono poi raccolti sulla piattaforma www.ted.com e messi a disposizione degli utenti web.

Gli eventi locali

Nell’ottica di «Idee che vale la pena diffondere», TED promuove il programma TEDx: una serie di eventi locali, organizzati in modo indipendente in tutto il mondo, sotto licenza concessa da TED. L’obiettivo è quello di riunire comunità, organizzazioni, persone che possano vivere un’esperienza simile a quella proposta da TED.

Gli speaker a Foggia

Per l’edizione foggiana, in programma il 30 novembre, ecco gli speaker invitati sul palco: il consulente per la Cyber Security Stefano Fratepietro, la scrittrice Arianna Porcelli Safonov, l’astrofisico teorico Luciano Rezzolla, Lorenzo Cappannari (spatial entrepreneur), Domenico Maria Caprioli (Technology business strategist), Massimo Chiriatti (tecnologo), Valeria Cagnina e Francesco Baldassare (co-founder and mentor OfpassiOn), Felice Limosani (artista multidisciplinare), Pino Mercuri (genuine, energetic hr leader) e Francesca Vecchioni (presidente Diversity)

Biglietti e informazioni

I biglietti di tipo Gold e Sostenitore includono la TEDxNight, un momento di festa e networking che seguirà alla conferenza con apericena e musica live. Info sui biglietti cliccando qui.