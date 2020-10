CDP Venture SGR e Entopan finanziano le eccellenze del sud

Questo è esattamente uno dei periodi più adeguati per infondere un’accelerazione allo sviluppo delle aree svantaggiate, così come lo sono le regioni del meridione d’Italia. Infatti, è noto a tutti gli studiosi di economia come la più efficace ripresa da congiunture economiche particolarmente negative provenga da grandi investimenti, principalmente in infrastrutture rilevanti con un’importanza strategica e nella spesa per l’innovazione.

Un volano per l’economia e il benessere decisivo soprattutto per i tanti giovani del sud, costretti a portare fuori regione il proprio sapere per carenza di finanziamenti e talvolta di scelte pubbliche poco lungimiranti. Sono questi gli argomenti di cui inevitabilmente più spesso si finisce per parlare nel grande ecosistema delle startup, come nel caso dell’iniziativa StartSupper per riunire intorno ad un tavolo pieno di buon cibo tutte le parti coinvolte.

In soccorso delle nuove giovani realtà imprenditoriali ad alto livello di innovazione del nostro Mezzogiorno ecco prendere corpo il Programma “Seed per il Sud” con la precisa missione di dare supporto finanziario in fase seed/pre-seed alle giovani società tramite il Fondo Italia Venture II. Oltre a quest’ultimo Fondo, che rientra all’interno della potenza di fuoco di Cassa Depositi e Prestiti controllata dal Tesoro, si è attivata la sinergia fra CDP Venture SGR e Entopan della provincia di Catanzaro.

Abbiamo cercato di saperne di più chiedendo al direttore del sito Cercotech, il quale riferisce: “Questo Programma per il sud ha messo sul piatto della bilancia quasi 1 milione e 400.000 euro, per andare subito a finanziare la progettazione di ausili innovativi per persone disabili, la produzione di apparecchi elettromedicali secondo i più alti standard della bioingegneria e un marketplace per la vendita di eccellenze del design italiano. Si parla rispettivamente di Pandhora, Itesla e Italie – Italian Limited Edition”.

“Il Sud Italia ha un potenziale inespresso di grande valore ed è per questo che nell’ambito del Fondo Italia Venture II, focalizzato sugli investimenti nelle startup del Mezzogiorno, abbiamo dedicato un plafond di 8 milioni a iniziative in fase seed e pre seed tramite l’iniziativa Seed per il Sud”, ha detto Francesca Ottier, Responsabile del Fondo Italia Venture II di CDP Venture Capital SGR, “Abbiamo stretto accordi di collaborazione con gli acceleratori per costruire insieme ad operatori qualificati ben radicati sul territorio un network di qualità a supporto dell’innovazione nelle diverse regioni del Sud Italia, ed in tale ambito siamo lieti di costruire insieme ad Entopan una piattaforma di competenze di qualità che possa attrarre anche capitali privati e possa altresì integrare percorsi di accelerazione con processi di open innovation, al servizio della crescita delle migliori startup”.

Il supporto del Fondo Italia Venture II è vincolato ad almeno il 30% del capitale conferito da investitori privati ed ha l’obiettivo di dotare le startup delle risorse per poter continuare il loro percorso di crescita per un arco di tempo di almeno 6/8 mesi, al fine di supportarle nel superare la fase attuale e traguardare ulteriori round di investimento, se necessari.