NAStartUpDay, innovatori e startuppers festeggiano i primi 5 anni di attività

Riprendono gli ’appuntamenti mensili NAStartUpDay della principale community in Italia di innovatori e startuppers.

Mercoledì 23 gennaio è la sua 50a edizione. Taglia il traguardo dei primi 5 anni d’attività l’acceleratore civico NAStartUp guidato da Antonio Prigiobbo che ogni mese con appuntamenti mensili e gratuiti, connette l’ecosistema di talenti e startupper, che conta più di 6000 operaotori, ossia chi fa e chi vuole avviare nuovi progetti innovativi sociali o d’impresa.

Mercoledì 23 gennaio a partire dalle ore 17 per l’occasione ci sarà un evento nell’evento NAStartUpDay: un Innovation Talk con un’ospite internazionale, Nicolas Colin Direttore e CoFounder di The Family, che presenterà Hedge.

L’Innovation Talk si aggiunge alla Palestra delle Startup e Tech Cocktail di ogni appuntamento.

La location è il Complesso di San Lorenzo Maggiore. Insieme al Team della Biblioteca e dell’Escape SanLorenzo faranno scoprire spazi inediti e nuove news dagli archivi.

La formula innovativa di ogni NAStartUpDay è la contaminazione di idee e competenze che rende ogni appuntamento un momento unico e importante di networking aperto dell’ecosistema delle startup, in grado di offrire a tutti l’opportunità di creare connessioni, confrontare le proprie esperienze e sviluppare nuove forme di sviluppo per tutti. AP

Innovation Talk con Hedge di Nicola Colin* [scheda a fondo doc]

L’affermarsi dell’era e dell’economia digitale rende più che mai necessario riflettere su nuove soluzioni in grado di garantire “una grande rete di sicurezza sociale”. Ciò implica il rimettere in discussione i principi e gli standard degli ultimi decenni per disegnare una nuova regolamentazione che assicuri sicurezza senza ostacolare i progressi.

Seguirà un dibattito con tutti gli operatori con la collaborazione e il supporto di AssoInterpreti

La palestra delle startup e degli innovatori preparati da Susanna Sanseverino darà spazio a 4 nuove startup business pronte ad accelerare e a farsi conoscere da tutta la filiera dell’innovazione con una breve presentazione (elevator pitch).

iDelivery COO Annamaria Catalano. Startup innovativa che opera nel campo della farmaceutica, cosmetica e nutraceutica, ha realizzato un prodotto per il trattamento topico delle placche della psoriasi, grazie all’impiego di una pianta di cui ne ha brevettato l’uso.

Breakfast Point CEO Vittorio Di Cunzolo E’ l’application per il Bar, Caffetteria e Pasticceria che sponsorizza, tramite la geolocalizzazione e le informazioni strutturate dalla piattaforma, l’offerta di prima colazione suggerendo ai consumatori finali referenze, tipologie e bevande.

Identikeat CEO Enzo Notaristefano Startup che dà Identità alle migliori produzioni agroalimentari di qualità. L’obiettivo è creare il primo protocollo di qualità totale che permetta di Offrire sicurezza e dare identità, valore e unicità alle produzioni agroalimentari di qualità garantire un consumo consapevole, sicuro e sostenibile e offrire un’esperienza d’acquisto rilevante.

Zeta Barber CEO Nicola Vastola. Startup Innovativa che con App presente sul mercato a disposizione dei barbieri (e centri di bellezza) che permette di tagliare lunghe ore di attesa per il cliente e di aumentare le prenotazioni per i barbershop.

Per la sezione curata da Pablo Ramirez 3III (integration innovation immigration)

Il progetto Mecci presentato Sonia Dias. Una rete di Mediatori Europei nata dall’università Federico II, per la Comunicazione e la Cooperazione interculturalei. Nnasce con l’intento di facilitare la partecipazione e la promozione dell’aiuto, della solidarietà, della fratellanza fra i popoli attraverso l’educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all’interculturalità e all’antirazzismo. L’idea accomuna 50 mediatori culturali con più di 20 nazionalità diverse e altrettante lingue che si sono uniti per un comune verso lo stesso obiettivo.

Per la sezione Community tra le sorprese, alcune anteprime del primo TEDx

Anteprima del TEDxUnina della Federico II in programma a Napoli il 22 Febbraio.

A seguire la presentazioni Free Networking con il TechCocktail offerto da Sponsor e Partner community.

Solo per chi si prenota sul sito www.nastartup.it ci sarà il Tour Archelogico e l’EscapeRoom di SanLorenzo Maggiore.

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema, un appuntamento periodico (mensile e gratuito) e una community che senza scopo di lucro che e dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made in Naples.

È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore, con la vice Susanna Sanseverino e gli Advisor Vincenzo Langella, Ginevra del Vecchio, Filippo Sessa, Gennaro Apuzzo e Antonio Gison.

Il Modello NAStartUDay

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro.

Grazie ai professionisti che sviluppano il front comunicativo per il live event e post di Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma l’accelerazione open e gratuita per tutti: Sintesi Sud e IdeaSolutions e i partnner iPins, BeGraphic.it, Lenus Media, Santa Chiara Boutique Hotel, HotelBrand, Asartoria DA Napoli, Hiltron Lab, Capri Moonligh , LAb46 , Sticky Factory e Alilauro

*OSPITE

Chi è l’ospiteautore > Nicolas Colin ha iniziato la sua carriera nel servizio civile francese per poi trasferire la sua esperienza al servizio del suo lavoro di imprenditore tecnologico. Nel 2013 è diventato co-fondatore e direttore di The Family, una società di investimento paneuropea che supporta imprenditori in fase iniziale, che ad oggi dispone di ora con un portfolio di oltre 150 startup in rapida crescita.

È membro del consiglio di amministrazione di Radio France, l’emittente radiofonica nazionale francese;, e tiene corsi universitari sulla strategia aziendale e la politica pubblica per gli investimenti presso Sciences Po a Parigi. In precedenza è stato membro del consiglio di amministrazione dell’autorità francese per la protezione dei dati personali.