Le migliori imprese del sud nate nel 2018, secondo “Resto Al Sud”

Idee imprenditoriali vincenti e storie di successo made in sud. Dopo aver analizzato le migliori idee innovative del 2018, Resto al Sud propone una carrellata delle imprese migliori nate nel Mezzogiorno e di cui la nostra testata ha parlato nell’ultimo anno. Ecco quindi un focus sulle imprese nate nel 2018 o che nel corso dell’anno hanno avuto la propria ‘consacrazione’, consolidandosi sul mercato.

Le migliori imprese del Sud

American Uncle

Un’idea imprenditoriale ha generato un milione di euro di fatturato in un solo anno. E’ la storia di American Uncle che da Napoli importa dolci e bevande made in USA e le rivende in Italia con il proprio e-commerce online.

La storia di Moving Up

Marco Valenti è CEO di Moving Up, digital company nata nel 2015 a Palermo che in soli tre anni ha raggiunto un posto di primo piano nel mercato Digital ADV e chiuderà il 2018 con oltre 7 milioni di euro di fatturato.

Arkine, il design entra nel futuro

Stella Pannarale e Fausta Resta sono due giovani ingegnere edili-architetto, laureatesi brillantemente al Politecnico di Bari alcuni anni fa, che dopo anni di gavetta e sacrifici personali hanno scelto, nel 2016, di mettersi in discussione in prima persona per realizzare il loro sogno di diventare imprenditrici e produttrici di elementi d’arredo o di design, in acciaio

Il negozio web che batte Ikea

Da un piccolo garage a un magazzino di 14mila metri quadrati. Un’azienda leader nella vendita online di prodotti per l’arredamento del bagno, del giardino e di interni, guidata dall’under 40 Alberto Paglialunga, che ha ricevuto il premio nella serata di gala organizzata dalla rete “Retailer of the year” insieme alle più importanti insegne del panorama italiano.

Jessica. la giovane tessitrice

Jessica Tartaglia ha solo 22 anni, ma la sua storia e le sue idee sono già parecchio chiare. Sua zia, Sandra Luongo, aveva aperto un laboratorio di tessitura artigianale nel pieno centro di Bisaccia, in provincia di Avellino. Era – ed è tuttora – l’unica in tutta la Campania.

Il matrimonio a Palermo

Scene da un matrimonio: “Vi dovete sposare? Fatelo a Palermo”

Pronunciare il ‘sì’ in Sicilia. E trascorrere nell’isola il “giorno più bello”. É il progetto “Palermo wedding destination”, promosso dalla locale

I profumi di Gargano e Salento

Si chiama Aquapulia il progetto di Elia Perta e Paola Azzarone, due farmaciste di Vieste che hanno pensato di creare una linea di profumi per uomo, donna e ambiente che raccontasse la Puglia attraverso i suoi odori.

La Tecno di Napoli

Una Pmi made in Napoli, oggi leader a livello internazionale, nell’ambito dell’energia. È la storia di Tecno, unica azienda selezionata da Deloitte per lo studio dedicato alle prospettive globali per le aziende del Mid Market.