Amazon Italia, nuove assunzioni in arrivo al Sud: ecco dove

Nuovi posti di lavoro nei magazzini di distribuzione e nei centri di sviluppo

Si ricercano figure nell’ambito delle risorse umane, informatica, sicurezza e salute

Le candidature potranno essere inviate tramite la sezione Amazon Jobs

Assunzioni di Amazon al Sud: prosegue il piano di investimenti per aumentare entro fine anno la forza lavoro del grande colosso dell’e-commerce in Italia. Nel nostro Paese solo nel 2021 sono stati creati da Amazon 3000 posti di lavoro in più per un totale di 12500 dipendenti già presenti nei centri Amazon di tutta Italia. Recentemente Amazon a Palermo ha aperto il deposito di smistamento con 110 posti di lavoro.

E l’obiettivo è quello di investire ancora di più nei prossimi mesi inserendo, all’interno di un ambiente di lavoro inclusivo, con opportunità di formazione e aggiornamento professionale costanti, diversi profili tra cui ingegneri, sviluppatori, manager e linguisti.

Ecco le posizioni al momento aperte per le assunzioni di Amazon al Sud Italia.

Abruzzo

San Salvo (CH)

San Giovanni Teatino (CH)

Campania

Arzano (NA)

Graduate Shift Manager

Puglia

Bitonto (BA)

Sardegna

Cagliari (CA)

Assunzioni Amazon al Sud: come candidarsi

Per entrare a far parte del team Amazon all’interno di un magazzino di distribuzione o in un centro di sviluppo, sarà possibile consultare gli annunci di lavoro e le opportunità di stage, disponibili all’interno della sezione Amazon Jobs del sito aziendale e inviare la propria candidatura.