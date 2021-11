Reddito di cittadinanza, salta il cumulo con il lavoro occasionale

Non si potrà cumulare reddito di cittadinanza con lavoro occasionale

Era stato annunciato da Draghi, ora annullato per assenza di fondi

Deluso anche il ministro dell’Economia Daniele Franco

Niente da fare: salta il cumulo del nuovo reddito di cittadinanza con il lavoro occasionale. Novità annunciata negli scorsi giorni in una conferenza di Draghi, è stata scartata durante i più recenti rimaneggiamenti della norma.

Quali erano i vantaggi

Da più parti si è creduto fosse una scelta saggia, eppure non è stata portata avanti. Rendere compatibili reddito di cittadinanza e lavoro occasionale voleva dire eliminare un disincentivo al lavoro. Ma “aveva un costo – ha spiegato alle commissioni Bilancio il ministro dell’Economia, Daniele Franco – doveva essere coperta con il décalage ma i cambiamenti poi intervenuti hanno fatto cadere quest’ipotesi“.

Il premier Mario Draghi, però, l’aveva annunciata in una conferenza stampa. E Chiara Saraceno e il comitato di valutazione l’avevano appoggiata. La manovra prevedeva che chi riceveva il reddito di cittadinanza e trovava un lavoro non avrebbe perso del tutto il sussidio. Il nuovo reddito, infatti, anche dopo il nuovo Isee avrebbe concorso soltanto per l’80% nella rivalutazione del sostegno sociale. Ma per la delusione di molti non è stato così.

Meno risparmi, il motivo dell’annullamento

Secondo quanto dichiarato da Franco, il cambio è da attribuire alla presenza di meno risparmi di quanto originariamente pensato. Nel corso della riscrittura della Legge di Bilancio, infatti, il décalage (ossia la riduzione) di 5 euro al mese è stato limitato a coloro che avessero rifiutato un’offerta di lavoro. Il testo originale lo prevedeva per tutti i beneficiari dopo i primi 6 mesi di Rdc.

Questo ha comportato meno fondi per coprire la coesistenza di Rdc e lavoro occasionale, bocciando di fatto la proposta. Ma non tutto è perduto. Il ministro Franco, infatti, ha invitato il Parlamento a trovare una soluzione. “E se nella fase parlamentare ci si volesse tornare su credo che sarebbe una buona cosa, accrescerebbe l’incentivo a tornare nel mercato del lavoro”, ha dunque concluso.