Casting tv movie: partecipare al film “Seduci, svaligia, scappa” in Calabria

Partecipare a un casting per un TV Movie può essere un’esperienza entusiasmante e una grande opportunità, sia per attori esperti che per chi si avvicina al mondo della recitazione per la prima volta. Oggi ci concentreremo sul casting per il film “Seduci, svaligia, scappa”, prodotto da Pepito Produzioni, le cui riprese sono previste in Calabria nell’ottobre 2024. Questo articolo ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere per partecipare ai casting, dai requisiti per candidarsi fino ai dettagli delle audizioni.

Che cos’è il tv movie “Seduci, svaligia, scappa”?

“Seduci, svaligia, scappa” è un tv movie in fase di produzione da parte di Pepito Produzioni, un’importante casa di produzione cinematografica e televisiva italiana fondata nel 2011 da Agostino Saccà. La Pepito è conosciuta per il suo impegno nella realizzazione di film di successo e serie tv di qualità. Tra le sue opere più note troviamo “La terra dell’abbastanza” (2018) e “La tenerezza”, film che hanno ottenuto numerosi premi tra cui Nastri d’Argento e David di Donatello.

Le riprese del film “Seduci, svaligia, scappa” si svolgeranno principalmente in Calabria, e per questo motivo il casting si rivolge soprattutto ai residenti della regione.

Casting tv movie: chi può partecipare?

Il casting per il film è aperto a persone di ogni età e genere. Gli organizzatori cercano in particolare:

Uomini di età compresa tra i 45 e i 75 anni .

di età compresa tra i . Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 40 anni .

di età compresa tra i . Bambini e bambine tra i 6 e i 14 anni.

Essendo un casting locale, è importante che i candidati siano residenti in Calabria. Questo dettaglio è essenziale per la produzione, poiché le riprese saranno svolte in diverse località della regione, inclusa la zona di Rossano Calabro e Fiumefreddo.

Dettagli delle audizioni

Le audizioni si svolgeranno in Calabria in presenza e secondo un calendario ben definito:

25 settembre 2024 : presso il Salice Resort a Corigliano , dalle ore 9.30 alle 17.00, per i residenti nella zona di Rossano Calabro e Laghi di Sibari (CS).

: presso il Salice Resort a , dalle ore 9.30 alle 17.00, per i residenti nella zona di Rossano Calabro e Laghi di Sibari (CS). 27 e 28 settembre 2024: presso la Sala Consiglio Comunale di Fiumefreddo (CS), dalle 10.00 alle 19.30 (il 27) e dalle 9.30 alle 17.00 (il 28).

Durante i provini, i candidati saranno chiamati a mostrare le proprie capacità attoriali e a interagire con il team di casting per valutare l’idoneità ai ruoli disponibili.

Come prepararsi al casting?

Partecipare a un casting richiede una preparazione accurata. Ecco alcuni suggerimenti per presentarsi al meglio:

Conoscenza del copione : Anche se i casting per ruoli secondari o da comparse potrebbero non richiedere uno studio approfondito, è sempre una buona idea avere familiarità con il progetto e l’ambientazione del film.

: Anche se i casting per ruoli secondari o da comparse potrebbero non richiedere uno studio approfondito, è sempre una buona idea avere familiarità con il progetto e l’ambientazione del film. Foto recenti : Assicurati di avere con te delle foto professionali, senza filtri. Serviranno tre foto, in particolare: un primo piano, una foto a mezzo busto e una foto a figura intera.

: Assicurati di avere con te delle foto professionali, senza filtri. Serviranno tre foto, in particolare: un primo piano, una foto a mezzo busto e una foto a figura intera. Look naturale : I selezionatori cercano di vedere l’autenticità del candidato, quindi evita trucchi eccessivi o abbigliamenti troppo elaborati.

: I selezionatori cercano di vedere l’autenticità del candidato, quindi evita trucchi eccessivi o abbigliamenti troppo elaborati. Positività e sicurezza: Presentati con un atteggiamento aperto e fiducioso. Il casting è un’opportunità per farsi notare.

Come candidarsi?

Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail a sss.moviecasting@gmail.com, includendo i seguenti dati personali:

Nome e cognome.

Data di nascita.

Altezza e peso.

Taglia.

Numero di telefono.

Oltre a questi dati, come menzionato in precedenza, bisogna allegare tre foto senza filtri (primo piano, mezzo busto e figura intera). È importante inviare tutto il materiale con attenzione, poiché una candidatura incompleta potrebbe ridurre le possibilità di essere selezionati per il provino.

Opportunità per attori emergenti

Partecipare a un casting per un TV Movie rappresenta un’importante occasione, specialmente per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della recitazione. Le produzioni televisive come “Seduci, svaligia, scappa” offrono ruoli sia principali che secondari, ma anche l’opportunità di apparire come comparse o figuranti speciali. Sebbene questi ultimi ruoli non richiedano una lunga esperienza attoriale, possono comunque diventare un trampolino di lancio per chi sogna di costruirsi una carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Pepito Produzioni e il cinema italiano

Pepito Produzioni è una realtà consolidata nel panorama cinematografico italiano. La casa di produzione ha all’attivo una lunga serie di successi sia in ambito cinematografico che televisivo, distinguendosi per la qualità dei suoi progetti e per il coinvolgimento di attori e registi di spicco. Partecipare a un casting per un progetto di Pepito può rappresentare una vera opportunità di crescita, sia professionale che personale.

Inoltre, la Pepito Produzioni ha un forte legame con il territorio italiano, privilegiando spesso location uniche come quelle della Calabria, che arricchiscono le sue produzioni con paesaggi mozzafiato e ambientazioni autentiche.

Come restare aggiornati sui casting futuri

Se non riesci a partecipare al casting per “Seduci, svaligia, scappa”, non disperare. Ci sono sempre nuove opportunità all’orizzonte. È possibile restare aggiornati sulle future audizioni e casting seguendo le pagine social delle case di produzione e film commission locali, come la Calabria Film Commission.

In conclusione, partecipare a un casting per un tv movie è un’esperienza stimolante e gratificante. Che tu sia un attore esperto o un aspirante artista, il segreto è presentarsi al meglio, con fiducia e preparazione. Buona fortuna!