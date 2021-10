Concorsi Scuola 2021, attesi per fine anno quelli ordinari e altri bandi in arrivo

Prove semplificate, formazione iniziale e continua per i docenti e concorsi a scadenza regolare

Attesi per fine anno i concorsi ordinari per docenti Infanzia, Primaria e Secondaria e altri bandi

Riaperti i termini di partecipazione per le classi di concorso nelle discipline STEM

Qual è la situazioni dei concorsi per la scuola? L’estate 2021 ha portato con sé un alto numero di immissioni in ruolo (40.000 in più rispetto all’anno precedente) e anche il 2022 sarà un anno importante per le assunzioni nel mondo della Scuola.

Dovranno per esempio essere avviati entro il 2021 i concorsi ordinari della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria per cui si erano chiuse le iscrizioni il 31 luglio 2020, così come i bandi per DSGA, Dirigenti tecnici, docenti di sostegno, docenti di religione e docenti AFAM.

La riforma Brunetta investe anche il mondo della Scuola

Sia i bandi già in corso, sia i futuri concorsi del comparto Scuola, secondo quanto indicato dal Decreto Sostegni bis del 25 maggio, dovranno seguire la riforma Brunetta sui concorsi pubblici, che prevede procedure di reclutamento più snelle e semplificate, introducendo prove digitali, eliminando le prove preselettive e sostituendole con la valutazione dei titoli.

Oltre a rendere le procedure concorsuali più semplici le nuove linee di indirizzo del governo puntano a rendere il processo di recruiting del personale scolastico più regolare nel tempo, potenziare la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria e definire un percorso strutturato di formazione continua.

Concorsi scuola 2021: ordinario Infanzia e Primaria e Secondaria di I e II grado

Il primo concorso è stato bandito con DD n. 498 del 28 aprile 2020 per 12.863 posti, mentre il secondo per 26.871 posti è stato bandito con Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020 (domande di partecipazione trasmesse entro il 31 luglio 2020).

Entrambi i concorsi ordinari dovranno essere avviati entro dicembre 2021. Al momento si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto ministeriale, contenente le modifiche previste dal DL Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021, per procedure più snelle secondo la nuova riforma dei concorsi pubblici.

Le selezioni, sia per posti comuni che di sostegno, saranno dunque rapide e semplificate e consisteranno in:

un’ unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, necessari per accertare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;

con più quesiti a risposta multipla, necessari per accertare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese; una prova orale ;

; la valutazione dei titoli;

La graduatoria per ciascun concorso ordinario sarà stilata sulla base degli esiti della prova scritta, di quella orale e dei titoli posseduti, nel limite dei posti messi a concorso.

Selezioni per docenti STEM

La modifica dei due rispettivi bandi comporterà una riapertura dei termini di partecipazione solo per alcune classi di concorso. Dopo il concorso STEM di quest’estate si fa, infatti, ancora fatica a trovare insegnanti di matematica, fisica, scienze e informatica.

Ecco perché verranno riaperti i termini di partecipazione ai concorsi ordinari solo per le classi di concorso A20 Fisica, A26 Matematica, A27 Matematica e fisica, A28 matematica e Scienze, A41 Scienze e tecnologie informatiche con un apposito decreto ministeriale.

Concorsi scuola 2021: un altro “straordinario”

Dopo il concorso straordinario per docenti di scuola secondaria ormai in via di conclusione, sarà indetto un nuovo concorso straordinario per assegnare i posti rimasti vacanti dalle immissioni in ruolo 2021/22.

Sarà abilitante e sarà riservato ai docenti che abbiano già svolto 3 anni di servizio (anche non consecutivi) in scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui uno prestato nella classe di concorso per cui si concorre.

I vincitori della prova selettiva disciplinare (una prova a risposta multipla come quella del recente concorso STEM) svolgeranno un percorso di formazione. Al termine del percorso, il docente valutato positivamente, potrà essere assunto a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2022/23.

Anche in questo caso si attende a breve la pubblicazione da parte del Ministero del decreto in Gazzetta Ufficiale per avere maggiori ragguagli sulle procedure selettive.

La prova si svolgerà entro il 31 dicembre 2021. In seguito, sarà stilata una graduatoria di merito regionale.

Concorso Dsga

Si attende a breve la pubblicazione di un concorso Dsga (Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi) nelle regioni dove vi sia disponibilità di posti.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e lauree equiparate secondo il nuovo ordinamento.

Le selezioni consisteranno anche in questo caso in una prova scritta, una prova orale e nella valutazione dei titoli.

Il CISPI ha richiesto in questi giorni di indire, prima del concorso ordinario per DSGA, un bando per gli Assistenti Amministrativi facenti funzione, che esercitano da almeno tre anni la funzione di DSGA, anche senza il possesso del titolo richiesto in deroga alla normativa attuale.

Concorso per Dirigente tecnico

A questo concorso, atteso da tempo e da bandire entro fine anno, potranno partecipare tutti i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i docenti, confermati in ruolo, che abbiano maturato un’anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni.

Le selezioni consisteranno in 2 prove scritte e una orale.

Concorso straordinario docenti di sostegno

La legge di bilancio 2021 ha autorizzato il Concorso per Docenti di Sostegno in possesso di specializzazione da svolgere secondo le nuove regole sui concorsi pubblici.

Anche in questo caso si attende un apposito decreto per disciplinare il bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le prove concorsuali, la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, e modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie.

L’ANIEF ha però fatto notare come i posti messi a bando per l’anno 2021/2022 siano appena 5.833 da dividere in tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) a fronte delle 70-80 mila cattedre assegnate in deroga. Un numero irrisorio e di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno nazionale.

Concorsi scuola 2021: docenti di religione

Si tratta di un bando per insegnanti di Religione Cattolica finalizzato alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio scolastico 2021/2023 e che verrà indetto entro dicembre 2021.

Una parte dei posti sarà riservata alla stabilizzazione del personale precario.

Concorso docenti AFAM

Si tratta di un concorso per titoli, già avviato e le cui candidature si sono chiuse il 19 luglio 2021, per la costituzione di graduatorie nazionali per docenti nelle Istituzioni AFAM statali, utili per incarichi a tempo indeterminato e determinato, ex L. 12/2020 (“Graduatorie 205 bis”).

Il bando è riservato a insegnanti con almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso gli Istituti statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per maggiori dettagli sui bandi attualmente in corso consultare la pagina dei concorsi MIUR.