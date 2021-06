Concorso assunzione 2800 tecnici al Sud: pubblicati i calendari delle nuove prove

Dal 22 al 29 giugno un nuovo ciclo di selezioni per altri 70.000 candidati

Obiettivo: scongiurare il rischio di mancata copertura dei posti messi a bando

Online gli elenchi degli ammessi (profili FA/COE, FG/COE, FP/COE, FT/COE, FI/COE).

Sono già disponibili online, all’interno del portale Step-One 2019, gestito dal Formez, il calendario delle nuove selezioni e gli elenchi dei candidati ammessi per i seguenti profili del concorso per l’assunzione di 2800 tecnici al Sud:

Il provvedimento di modifica della soglia di sbarramento, inizialmente prevista per partecipare alle prove scritte, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 46 dell’11 giugno 2021 venerdì scorso, ha infatti consentito di indire nuove selezioni e ammettere i 70.000 candidati, precedentemente esclusi.

La ragione è da ricercare, sia nella scrematura iniziale, operata sulla base della valutazione dei titoli formativi e professionali, che aveva consentito l’ammissione alle prove d’esame di soli 8582 candidati, sia nella bassa partecipazione alle prove scritte (inferiore al 65% in media e addirittura inferiore al 50% in alcune regioni), che si sono svolte dal 9 all’11 giugno.

Così per assicurare l’interesse pubblico di copertura dei 2800 posti di tecnici al Sud messi a concorso, il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato, subito, costretto a correre ai ripari e prevedere nuove selezioni.

Il Diario d’esame del concorso 2800 tecnici al Sud

La prova scritta per ogni singolo codice concorso si svolgerà secondo il seguente calendario:

Codice concorso FA/COE: 22 e 23 giugno 2021 (ore 8.00 – ore 13.00 – ore 18.00);

Codice concorso FG/COE: 24 giugno 2021 (ore 8.00 – ore 13.00 – ore 18.00);

Codice concorso FP/COE: 25 giugno 2021 (ore 8.00 – ore 13.00 – ore 18.00);

Codice concorso FT/COE: 28 giugno 2021 (ore 8.00 – ore 13.00 – ore 18.00);

Codice concorso FI/COE: 29 giugno 2021 (ore 8.00 – ore 13.00).

Come si svolgerà la prova scritta

La prova scritta sarà digitale e consisterà in un quiz a risposta multipla con 40 quesiti da svolgere in un’ora per ciascuno dei cinque profili previsti dal bando (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico).

La prova si svolgerà per ciascun profilo nelle sei regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I candidati risultati vincitori saranno assunti entro il mese di luglio a tempo determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi, presso varie PA in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per sostenere le varie amministrazioni del Mezzogiorno nell’attuazione dei progetti legati al Recovery Plan.

Le nuove sedi del concorso 2800 tecnici al sud

Le sedi regionali individuate per questa nuova tornata di selezioni saranno le seguenti:

CAMPANIA – Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA);

CALABRIA – Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ);

LAZIO (per i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero) – Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma (ingresso EST, padiglione 1 in viale Alexandre Gustave Eiffel);

EMILIA ROMAGNA (per i residenti in Lazio, nelle altre regioni non indicate e all’estero, convocati il 28 e 29 giugno) – Bologna Fiere, Viale della Fiera 20 – 40128 Bologna

PUGLIA (convocati in questa sede anche i residenti in Basilicata) – Fiera del Levante, Lungomare Starita, 4 70132 Bari;

SICILIA Centro Le Ciminiere, Viale Africa 12, 95129 Catania (24, 25 e 28 giugno) – Centro Commerciale Fiera del Sud, Via Epipoli 250, 96100 Siracusa (22, 23, 24, 25 e 28 giugno);

SARDEGNA (per i residenti in Sardegna – Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (CA), (ingresso padiglione I, piazza Marco Polo)

I Piani operativi

Per ogni sede di concorso sono stati inoltre pubblicati, sul portale Step-One 2019, i singoli Piani operativi, distinti per regione, che includono le misure di contenimento e sicurezza per la minimizzazione del rischio contagio covid-19.

In particolare, i candidati saranno obbligati a presentare un referto negativo relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove, sarà misurata all’ingresso la temperatura corporea attraverso appositi termoscanner e consegnate a tutti i partecipanti mascherine FFP2 da indossare obbligatoriamente durante il concorso.

Inoltre, saranno opportunamente controllati i flussi accesso e uscita dalle aule, garantito il rispetto della distanza droplet di almeno 4.50 mq tra i candidati e con il personale stesso. Le aule saranno dotate di postazioni operative (scrittoio e sedia) distanziate, in modo da assicurare a ogni candidato un’area di almeno 4.50 metri quadri.

Infine, sarà presente un adeguato servizio medico-sanitario, uno spazio coperto pre-triage attrezzato per la valutazione da parte dello staff medico-sanitario di eventuali soggetti sintomatici, sarà garantita la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza e sarà assicurata la disinfezione e la sanificazione di aule e postazioni tra una prova e l’altra.

Consulta il diario d’esame e l’elenco ammessi Profilo FA/COE.