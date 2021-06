Concorso 2800 assunzioni di tecnici al Sud: nuove selezioni dal 22 giugno

Una nuova tornata di prove per i 70.000 candidati esclusi in precedenza

La scarsa partecipazione al primo turno ha spinto ad ampliare la platea

Modificato il limite fissato per partecipare alla prova scritta digitale

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 46 dell’11 giugno 2021, il provvedimento che modifica il limite fissato per il reclutamento di 2.800 tecnici al Sud (pari a tre volte il numero dei posti messi a bando più gli ex aequo).

La scarsa partecipazione alle prove scritte (inferiore al 65% in media e addirittura inferiore al 50% in alcune regioni), che si sono svolte in questi giorni, e la necessità di assicurare l’interesse pubblico di copertura dei 2800 posti messi a concorso, ha infatti costretto il Dipartimento della Funzione Pubblica a rivedere la soglia di sbarramento per la partecipazione alla prova scritta e ad ammettere così altri 70.000 candidati, i cui titoli erano già stati valutati in precedenza.

Un vero e proprio colpo di scena per il primo concorso pubblico a seguire le procedure “fast track” previste per i concorsi pubblici.

Le nuove prove scritte

Le nuove prove scritte digitali della durata di un’ora per ciascuno dei cinque profili previsti dal bando (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico), si terranno a partire dal 22 giugno in due sessioni giornaliere nelle sei regioni Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Resta comunque valido il termine fissato inizialmente per la conclusione del concorso, così come la pubblicazione di cinque graduatorie finali e le assunzioni dei vincitori entro luglio.

I vincitori saranno assunti a tempo determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi, presso varie PA in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per sostenere i vari enti nell’attuazione dei progetti legati al Recovery Plan.

Il decreto di modifica del bando è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale “Concorsi ed esami”, sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e sulla piattaforma Step-One 2019.