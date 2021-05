Concorso per 2800 assunzioni al Sud: pubblicate le graduatorie degli ammessi

Sul portale Step One 2019 le convocazioni per profilo e per regione

La prova scritta sarà digitale e si svolgerà in più turni dal 9 all’11 giugno

Le assunzioni a tempo determinato entro luglio

Sono state appena pubblicate le graduatorie del concorso per 2800 tecnici al Sud, bandito dall’Agenzia per la Coesione territoriale, degli ammessi alla prova scritta, consultabili all’interno del portale Step One 2019, gestito dal Formez.

A superare il primo step sono stati 8.582 candidati, che potranno accedere alla prova scritta in base al profilo scelto (tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali ed esperti in innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst).

Gli elenchi sono stati stilati in base al punteggio, attribuito ai titoli di studio e all’esperienza professionale, indicati all’interno della domanda di partecipazione.

La prova scritta digitale, distinta per ciascun profilo, si svolgerà in più turni, dal 9 all’11 giugno, presso sei sedi regionali (Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il test scritto consisterà in un quiz di 40 domande a risposta a scelta multipla della durata di 60 minuti. Per superarlo sarà necessario conseguire un punteggio minimo di 21/30.

Le nuove procedure “fast track”, introdotte lo scorso 25 marzo dai ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), consentiranno una selezione rapida dei vincitori (appena 100 giorni) entro il mese di luglio.

Ogni candidato sarà convocato presso una delle sedi di seguito elencate in base alla regione di residenza:

LAZIO : Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 – 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel);

: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 – 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel); CAMPANIA : Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli;

: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli; CALABRIA : Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ);

: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ); PUGLIA : Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno – 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore);

: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno – 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore); SICILIA : Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania;

: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania; SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (ingresso Pad. 1, P.zza Marco Polo).

Tutti i candidati dovranno presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda e seguire il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, approvato a fine marzo.

In particolare, i partecipanti dovranno obbligatoriamente dare prova di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (con esito negativo) 48 ore prima dell’inizio della prova. Dovranno inoltre indossare la mascherina FFP2, che sarà loro fornita dall’organizzazione e rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria previste.

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.

Consulta le graduatorie degli ammessi alla prova scritta.