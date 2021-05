Il certificato verde per circolare liberamente in tutta Europa sarà disponibile dall’1 luglio sull’app “Io”

Con il Green pass europeo i Paesi Ue non potranno imporre restrizioni per il viaggio

Una novità annunciata dal ministro per l’Innovazione, Vittorio Colao

Il green pass europeo o certificato verde per circolare liberamente in tutta Europa sarà disponibile dall’1 luglio sull’app “Io”, l’app della Pubblica Amministrazione già usata per il cashback e per il bonus vacanze. Una novità annunciata dal ministro per l’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao.

Oltre che sull’app Io sarà possibile ottenere i certificati dalle strutture sanitarie, farmacie, medico di base, laboratori diagnostici, Asl, centri vaccinali e si potrà scaricare sul proprio fascicolo sanitario.

A che serve il green pass

Il certificato green pass permetterà di viaggiare liberamente in Europa per un anno e che viene rilasciato con il completamento del ciclo vaccinale (allo studio anche una validità dopo 15 giorni dalla prima dose, come avviene in Italia), oppure se si è guariti dal Covid e o se si ha un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti. Probabile, dice Colao, che arrivi direttamente sull’app Io senza dover fare alcuna procedura.

Con il Green pass europeo i Paesi Ue non potranno imporre restrizioni per il viaggio: addio quindi a quarantene preventive, autoisolamenti, tamponi tranne che in casi necessari e quindi a un riaggravarsi della pandemia.

Il certificato verde italiano

Il Green pass italiano, invece, attualmente è utile per le visite agli anziani nelle case di riposo e dal 15 giugno servirà per partecipare a cerimonie e banchetti dei matrimoni, mentre il suo primario utilizzo, quello di spostarsi tra regioni rosse o arancioni, è annullato dal fatto che l’Italia è tutta gialla e viaggia verso il “bianco”. In futuro si pensa di utilizzarlo per partecipare a concerti con una capienza superiore a 1000 persone (all’aperto) o a 500 (al chiuso) e per andare in discoteca.