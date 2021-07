Concorso esercito, marina e aeronautica per 2251 volontari VFP4, il bando

Opportunità di inserimento nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica

Previsti una prova scritta, accertamenti fisici e psico-attitudinali e una valutazione dei titoli

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 20 agosto

Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di concorso (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021, sezione Concorsi ed Esami n. 55) per il reclutamento di 2251 VFP4 (Volontari in Ferma Prefissata di 4 annI), nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica militare, in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.

I posti messi a bando

I posti disponibili saranno così suddivisi:

Esercito: 1211 posti di cui:

1111 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

20 per elettricista infrastrutturale;

20 per idraulico infrastrutturale;

20 per muratore;

3 per meccanico di mezzi e piattaforme;

10 per fabbro;

20 per falegname;

3 per operatore equestre, posizione organica maniscalco;

4 per operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica.

Marina militare: 564 posti di cui:

370 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM);

194 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP).

Aeronautica militare: 476 posti in un’unica immissione.

Requisiti

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 30 anni;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

aver tenuto condotta incensurabile;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale.

Procedure selettive

Le prove d’esame da sostenere saranno:

una prova scritta con domande a risposta multipla su argomenti di carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;

accertamenti idoneità psico-fisica, attitudinale e prove efficienza fisica;

valutazione titoli.

Come partecipare

I candidati VFP4 potranno presentare domanda di partecipazione tramite il sito del Ministero della Difesa disponibile al seguente indirizzo https://concorsi.difesa.it/ entro e non oltre il 20 agosto 2021.