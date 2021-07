Cashback, quando arrivano i rimborsi: un messaggio avviserà del bonifico

Il conteggio del semestre è completato

Sull’app IO informazioni sulle date dei rimborsi

Per il Supercashback ci vorrà più tempo

“Congratulazioni, hai diritto al Cashback accumulato”. In questi giorni sull’app IO gli utenti che hanno aderito al cashback di Stato stanno ricevendo questo messaggio che informa che “il conteggio per i rimborsi del primo semestre 2021 del programma Cashback si è concluso” e che quindi si ha diritto al rimborso che “sarà accreditato entro 60 giorni dalla fine del periodo (concluso il 30 giugno 2021)”. Quando il bonifico verrà effettuato si riceverà un messaggio.

Il Supercashback

Invece “la classifica per il Super Cashback non è ancora definitiva. Come stabilito dal Decreto Legge 30 giugno 2021, la graduatoria verrà consolidata al termine delle operazioni relative ai reclami, in carico alla società Consap”.

Chi avrà diritto al Super Cashback di 1.500 euro riceverà l’importo entro il 30 novembre 2021. Lo stesso Decreto Legge ha previsto la sospensione del secondo semestre 2021 del Cashback. Il prossimo periodo, quindi, inizierà l’1 gennaio 2022: chi desidera continuare a partecipare al Programma non dovrà far nulla perché l’iscrizione avverrà in automatico.

Il futuro del Cashback

Per quanto riguarda il futuro del cashback è intervenuto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, che nella Commissione parlamenteare Finanze si è espresso così:

“Nel primo semestre di quest’anno l’introduzione del Cashback ha avuto degli effetti positivi sull’incremento di operazioni con Pos. Ma occorre valutare se il costo di 1,5 miliardi abbia un beneficio adeguato. Se il beneficio, rispetto ai costi, resta valido niente impedisce di riprendere l’attuazione nel il primo semestre dell’anno prossimo, considerato che il sistema è ancora nell’ordinamento”.