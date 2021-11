Concorso Inps a Bolzano: 28 posti di funzionario

Sarà pubblicato a breve un concorso per la copertura di 28 posti di funzionario area B

Le sedi di lavoro saranno: Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano

Per partecipare al concorso sarà necessario l’attestato di bilinguismo (B2)

Mentre sta per scadere il concorso Inps per 1858 funzionari (scadenza: 2 novembre), l’Inps fa sapere che a breve pubblicherà un nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 risorse da impiegare in qualità di funzionario amministrativo area B presso la Direzione provinciale Inps di Bolzano, o gli uffici di Bressanone, Brunico e Merano.

Le prove concorsuali si svolgeranno a Bolzano secondo le istruzioni e le modalità indicate nel bando.

Concorso Inps a Bolzano: requisiti

Per potersi candidare sarà necessario:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di scuola media di secondo grado;

attestato di bilinguismo italo-tedesco (ai sensi dell’art.4, d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni) almeno di livello B2, da possedere alla data di scadenza del bando.

Per informazioni in merito al bando di imminente pubblicazione sarà possibile consultare il sito o scrivere alla casella di posta ordinaria risorseumane.bolzano@inps.it.