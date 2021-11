In Sicilia incarichi per assistenti sociali, psicologi, educatori e rendicontazione

Il Comune di Bivona (Agrigento) creerà una long list da cui selezionare 7 professionisti esterni

Gli esperti saranno impiegati nel PAL del Fondo Povertà e nel PON Inclusione (FSE)

Gli incarichi si svolgeranno fino al 31 dicembre 2022. Invio domande entro il 9 novembre

Il Comune di Bivona, ente capofila del Distretto sociosanitario D2 della Provincia di Agrigento, ha pubblicato un avviso pubblico per la creazione di una long list di esperti per conferire 7 incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni per la realizzazione delle azioni del Piano di Attuazione Locale (PAL) del Fondo Povertà (annualità 2019) e nell’ambito del PON Inclusione, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

I profili ricercati

In particolare, saranno selezionati:

3 assistenti sociali;

2 educatori professionali;

1 psicologo;

1 esperto di monitoraggio e rendicontazione.

Gli incarichi

Gli esperti selezionati saranno assunti fino al 31 dicembre 2022 con riserva d proroga presso i comuni di:

Bivona;

Alessandria della Rocca;

Cianciana;

San Biagio Platani;

Santo Stefano Quisquina.

L’impegno orario previsto sarà di 1836 ore per i profili psicologo ed educatore professionale, 1916 ore per il profilo di assistente sociale e 1732 ore per il profilo di esperto di monitoraggio e rendicontazione.

L’importo totale corrisposto ai professionisti sarà di 34.640 (Esperto rendicontazione), 36.720 (Psicologo e Educatori) o 38.320 euro (Assistenti sociali).

I requisiti generali

Le selezioni sono aperte a candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o equiparata o di Stato EU o di stato terzo (purché, in quest’ultimo caso, sussista una delle seguenti condizioni: essere familiari di cittadini UE e avere la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; avere la titolarità dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; avere la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo);

conoscenza adeguata della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini stranieri, anche negli Stati di appartenenza e provenienza);

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a tali obblighi);

assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego, a causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di cause ostative a stipulare contratti con la PA;

non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina presso gli Enti locali, ovvero che escludono dalla capacità di contrattare con la PA;

non essere stati destituiti da incarichi conferiti da parte di uffici della PA;

inesistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità per lo svolgimento dell’incarico;

possesso di partita IVA o impegno ad attivarne una in caso di affidamento dell’incarico;

non rivestire la carica di Sindaco, Assessore e/o Consigliere comunale presso uno dei Comuni afferenti al Distretto SSD2 né essere coniuge o genitore degli stessi;

non prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato in uno dei Comuni afferenti al Distretto SSD2.

I requisiti specifici

In base allo specifico profilo per cui si presenta la candidatura sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Assistente sociale : titolo di studio che dà accesso all’esame di stato per le sezioni A e B dell’albo degli Assistenti sociali; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali nella sezione A o nella sezione B secondo la normativa vigente; esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti socio sanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC e nella gestione della piattaforma GePi con il ruolo di case manager;

: titolo di studio che dà accesso all’esame di stato per le sezioni A e B dell’albo degli Assistenti sociali; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali nella sezione A o nella sezione B secondo la normativa vigente; esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti socio sanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC e nella gestione della piattaforma GePi con il ruolo di case manager; Educatore professionale : laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e titoli equipollenti o laurea magistrale in Scienze pedagogiche e titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge o laurea magistrale in Scienze dell’educazione e della formazione e titoli equipollenti o diploma universitario di Educatore professionale o diploma di laurea per Educatori professionali; esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti socio sanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC e nella gestione della piattaforma GePi con il ruolo di case manager;

: laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e titoli equipollenti o laurea magistrale in Scienze pedagogiche e titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge o laurea magistrale in Scienze dell’educazione e della formazione e titoli equipollenti o diploma universitario di Educatore professionale o diploma di laurea per Educatori professionali; esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti socio sanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC e nella gestione della piattaforma GePi con il ruolo di case manager; Psicologo : laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia o titoli equipollenti; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione allo specifico Albo; esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti sociosanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC;

: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Psicologia o titoli equipollenti; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione allo specifico Albo; esperienza professionale specifica di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti sociosanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC; Esperto in rendicontazione e monitoraggio: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Economia e commercio, Ingegneria gestionale o titolo equipollente o equiparato; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione allo specifico Albo; esperienza professionale specifica di monitoraggio e rendicontazione, di almeno 3 anni, maturata nell’attività a supporto di amministrazioni centrali, regionali, comunali titolari/beneficiari di interventi dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali FSE o/e FESR, o altri fondi europei e/o nazionali e di almeno 1 anno maturata nell’attività a supporto dei distretti socio sanitari nell’ambito delle misure SIA/REI/RdC; capacità di utilizzo delle più comuni piattaforme informatiche impiegate dalle Autorità di Gestione per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti (SGP, SANA, CARONTE FSE, CARONTE FESR, ULYSSES, FAMI, SIGMA, MULTIFONDO, etc.).

La graduatoria definitiva per ciascun profilo sarà stilata sulla base dei titoli e del curriculum vitae.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione all’avviso dovranno essere indirizzate al Distretto Socio Sanitario n. 2 c/o Comune di Bivona – Via Roma n. 23 e dovranno pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta certificata all’indirizzo PEC bivona.prot@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 9 novembre 2021.

Il candidato potrà presentare la candidatura solamente per una figura professionale.

Consulta qui il bando completo.