Ora che il maxi-concorso per i Centri per l’Impiego in Sicilia ha finalmente preso il via, ecco alcune dritte sullo svolgimento delle prove e su come prepararsi per i vari concorsi e quindi cosa studiare.

Per i Centri per l’impiego siciliani sono stati messi in palio in totale 1024 posti così suddivisi:

487 di fascia media (cat. C) per diplomati (176 istruttori amministrativi contabili; 311 istruttori operatori del mercato del lavoro);

(176 istruttori amministrativi contabili; 311 istruttori operatori del mercato del lavoro); 537 di fascia alta (cat. D) per laureati (119 specialisti amministrativi contabili; 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro; 37 specialisti informatici e statistici; 37 analisti del mercato del lavoro).

Al momento è stato pubblicato il calendario delle prove solo per il profilo IAC (Istruttore amministrativo contabile), che si svolgerà in 10 sessioni nei giorni 2-3-4-5-6 maggio 2022.

Una prova scritta digitale

L’iter selettivo, si svolgerà secondo le nuove regole “fast track” previste per i concorsi pubblici, e si articolerà in:

una prova scritta digitale (un test a risposta multipla di 60 quesiti da svolgere in un’ora);

(un test a risposta multipla di 60 quesiti da svolgere in un’ora); una valutazione dei titoli di studio, di servizio e dell’esperienza professionale.

Concorso per Centri per l’impiego in Sicilia, cosa studiare

Le materie di studio per il bando per 487 diplomati saranno le seguenti:

Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC) – elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), all’attività contrattuale della pubblica amministrazione (D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici) e all’ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Siciliana (D. Lgs.165/2001, D. Lgs 150/2009, legge regionale 10/2000 e s.m.i, CCRL del comparto non dirigenziale dell’Amministrazione regionale) e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana; elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); lingua inglese e informatica;

Le materie di studio del bando per 537 laureati (categoria D) saranno le seguenti:

Specialista amministrativo contabile (Codice CPI-SAM) – diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana – diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L.241/1990 e s.m.i, legge regionale 7/2019 e s.m.i); codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i), disciplina del lavoro pubblico; trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; normativa in materia di trattamento dei dati personali; – contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); lingua inglese e informatica;

Per la preparazione ai vari concorsi nei Centri per l’impiego in Sicilia sono in circolazione diversi volumi che propongono una trattazione teorica delle materie d’esame e l’accesso a un software online, contenente migliaia di quiz su tutti gli argomenti con cui sarà possibile esercitarsi in vista della prova concorsuale.