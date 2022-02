Concorso Ripam per amministrativi e informatici, ecco cosa studiare

Il 7 febbraio è scaduto il termine per presentare domanda per il concorso Ripam 2022, che selezionerà 2293 figure (diplomati e laureati) da inserire presso gli uffici centrali e periferici di vari ministeri.

Dove saranno le assunzioni

In particolare, i vincitori saranno assunti a tempo indeterminato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura dello Stato.

Il 30% dei posti sarà riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma.

Concorso Ripam: cosa studiare

Anche questo concorso seguirà come i precedenti le nuove procedure fast track per i concorsi pubblici, volute dal Ministro Brunetta e dal Ministro Carfagna per selezioni più rapide, digitali e semplificate.

Ci sarà un’unica prova scritta digitale distinta in base al codice di concorso che consisterà in un test con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti e la valutazione dei titoli.

Una parte della prova scritta, composta da 25 quesiti, servirà ad accertare le conoscenze su:

Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell’Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche Più diffuse; Conoscenza della lingua inglese per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM).

Sistemi Hardware e Software (Conoscenza dei principali strumenti di amministrazione di server fisici e virtuali; Sistemi operativi Linux e Windows per la gestione di Server e Client; Elementi di database relazionali S.Q.L.; SQL Server, MySQL; Nozioni fondamentali su application server e altre componenti middleware; Conoscenza dei principali strumenti per l’office automation, commerciali e liberi); Architetture di rete (il sistema pubblico di connettività; Conoscenze sistemiche di base, reti locali e geografiche, rete fonia e dati; Reti multimediali come videoconferenze, applicazioni e tecnologie per lo smart working); Protocolli di rete (IP); Protocolli di comunicazione (SOAP e REST); Sicurezza informatica (Requisiti di sicurezza logica e fisica; Sicurezza nei sistemi operativi; Gestione di sistemi di backup e recovery; Data privacy e sicurezza informatica); La continuità operativa; Il Disaster Recovery; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Codice dell’amministrazione digitale; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese per il profilo di assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistenti informatico (Codice INF);

Elementi di diritto amministrativo; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di ragioneria generale ed applicata; Elementi di economia politica e pubblica; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese per il profilo di assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO).

Una parte, composta da n. 7 quesiti, servirà a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale dei candidati, mentre le restanti 8 domande saranno relative a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo, descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali sarà valutata la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.

Concorso Ripam: le figure richieste

Il bando del concorso Ripam consentirà il reclutamento di:

n. 1250 figure con profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) di cui n. 100 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli Uffici centrali (Area II-F2), n. 756 unità al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2), n. 334 al Ministero della cultura (Area II-F2), n. 60 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

di cui n. 100 unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli Uffici centrali (Area II-F2), n. 756 unità al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2), n. 334 al Ministero della cultura (Area II-F2), n. 60 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2); n. 464 con profilo di assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) di cui n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3), n. 56 al Ministero dell’economia e delle finanze, Uffici centrali (Area II-F2), n. 268 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2), n. 100 al Ministero della cultura (Area II-F2), n. 20 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

di cui n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3), n. 56 al Ministero dell’economia e delle finanze, Uffici centrali (Area II-F2), n. 268 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2), n. 100 al Ministero della cultura (Area II-F2), n. 20 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2); n. 570 con profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/ assistente economico-finanziario (Codice ECO) di cui n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3), n. 274 al Ministero dell’economia e delle finanze, Uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2), n. 205 al Ministero dell’interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2), n. 20 all’Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando Ripam 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021.