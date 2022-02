Da Fondimpresa 75 milioni per la formazione aziendale

Digital e green, competenze di base pmi di minori dimensioni: 3 asset strategici su cui Fondimpresa investirà 75 milioni di euro per spingere la ripresa anche con la formazione aziendale. A rivelarlo al Sole 24 ore è il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.

Avviso 1/2022: 20 milioni di euro per la formazione aziendale

Si parte con l’Avviso 1/2022, dedicato alla formazione a sostegno dell’innovazione digitale e tecnologia sa di prodotto che di processo con uno stanziamento di 20 milioni di euro. Saranno sostenuti progetti “per consentire alle aziende di rimanere saldamento competitive sul mercato e fornendo ai lavoratori in formazione la possibilità di acquisire competenze costantemente aggiornate e mai obsolete”, dice Regina. Le competenze digitali sono sempre più importanti, anche alla luce del Pnrr e lo dimostrano anche gli ultimi dati 2021 Excelsior sugli investimenti delle imprese.

Avviso 2/2022: 40 milioni di euro

Altri 40 milioni di euro saranno stanziati per l’avviso 2/2022 per rafforzare le competenze di base. Previsti otto ambiti di investimento formativo: competenze alfabetico funzionali, competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria, competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare, cittadinanza, espressione culturale, multilinguismo, competenze digitali e imprenditoriali.

Avviso 3/2022: 15 milioni di euro

Infine, con l’Avviso 3/2022 sono stanziati 15 milioni di euro per la realizzazione per la formazione aziendale o interaziendale per pmi: previsti contributi tra 1.500 e 10 mila euro.

Formazione aziendale: cos’è Fondimpresa

Fondimpresa è un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell’articolo 118 della l.n.388/2000 e riconosciuto, con decreto del 28 /11/2002, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su di esso esercita la vigilanza ed il monitoraggio tramite l’Anpal.

Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, costituita da Confindustria, Cgil ,Cisl e Uil al fine di promuovere la formazione professionale continua, per il perseguimento della competitività delle imprese e dell’occupabilità dei lavoratori.