Lavoro al sud, ecco i profili più ricercati

Nel Meridione servono risorse legate al turismo

Opportunità per camerieri, cuochi, sommelier, addetti al ricevimento

Oltre il 65% delle proposte di lavoro in questi ambiti resta inevaso al Sud

Lavoro al Sud. No, non è il titolo di un film di fantascienza: bisogna, soprattutto noi meridionali, uscire dai luoghi comuni, coltivare i talenti e sfruttare le opportunità. E’ vero, il gap tra il Meridione e il resto d’Italia è noto e ormai quasi fisiologico ma ciò non significa che non ci siano figure professionali di cui il Sud è in continua ricerca.

Servono risorse legate al turismo

Innanzitutto, non è un mistero che nel Meridione servano risorse legate al turismo. Certo, l’emergenza Covid-19 ha bloccato questo settore ma si ripartirà perché non può piovere per sempre e il rilancio sarà garantito (ad ogni ‘guerra’ segue sempre un ‘boom’). Quindi, ci saranno opportunità per camerieri, cuochi, sommelier, addetti al ricevimento e personale specializzato nella ricezione e nell’animazione turistica. Attenzione, non sono posti ‘banali’ perché varie indagini sul mercato del lavoro sostengono che oltre il 65% delle proposte di lavoro in questi ambiti resta inevaso al Sud.

Servizi alle aziende

Senza dimenticare, poi, tutte quelle figure necessarie per la promozione, l’assistenza e la gestione tecnica delle aziende turistiche: programmatori, operatori di call center multilingua, sviluppatori di software, social media manager e agenti di commercio. Nonché quelle professionalità che guidano i mezzi per trasportare la gente, come gli autisti per i pullman.

Insomma, non resta che attendere i momenti migliori, cioè che la campagna vaccinale dia i suoi frutti e che il coronavirus la smetta di fare danni e poi si potrà nuovamente tornare a scommettere sul turismo e, quindi, sui lavori più ricercati al Sud… Ha da passà ‘a nuttata…

