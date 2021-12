In arrivo nuove opportunità di inserimento all’interno del presidio ospedaliero Villa Sofia – Cervello di Palermo. Con una delibera firmata il 2 dicembre dal direttore generale del nosocomio, Walter Messina, è stato dato il via libera al nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, che consentirà l’assunzione di 13 collaboratori amministrativi. Il bando deve ancora essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, quindi per presentare le domande si dovrà aspettare questo passaggio.

I neoassunti saranno inseriti a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) dell’area contrattuale del comparto Sanità del SSN.

Due posti saranno riservati al personale interno con lo stesso profilo professionale e 2 posti alle categorie protette.

Concorso al Villa Sofia di Palermo: i requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o equivalente ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001;

idoneità alle mansioni (l’accertamento avverrà prima dell’immissione in servizio);

non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né dispensati dal pubblico impiego;

non godere del trattamento di quiescenza;

possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze Politiche o laurea triennale L-36 o laurea triennale classe 15 in Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali, laurea triennale L-18 o laurea triennale classe 17 in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale, laurea triennale classe L-16 in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione e laurea triennale classe 19 in Scienze dell’amministrazione, laurea triennale L-33 o laurea triennale classe 28 in Scienze Economiche, laurea triennale classe L-14 o laurea triennale classe 02 in Scienze dei Servizi Giuridici o laurea triennale classe 31 in Scienze Giuridiche.

Le selezioni

L’iter selettivo sarà così articolato:

una prova scritta (max 30 punti);

una prova orale (max 30 punti);

la valutazione dei titoli (max 10 punti).

Le prove d’esame si svolgeranno secondo modalità semplificate, rapide e digitali, in base alle nuove regole “fast track” sui concorsi pubblici.

La gestione informatica e digitale delle selezioni verrà affidata a una società esterna specializzata.

Concorso al Villa Sofia di Palermo: gli argomenti d’esame

La prova scritta e la prova orale verteranno sulle seguenti materie:

elementi di diritto amministrativo;

elementi di diritto costituzionale;

elementi di diritto civile;

elementi di contabilità economico-patrimoniale;

elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

elementi di diritto penale (con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione);

leggi o regolamenti nazionali e regionali riguardanti il settore sanitario.

La prova orale oltre ai precedenti argomenti verterà anche sulla conoscenza delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese.

Come presentare la candidatura

La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il sito https://concorsi.ospedaliriunitipalermo.it secondo le modalità indicate all’interno dell’avviso.

Il bando di concorso sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (serie speciale concorsi), per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV serie speciale – concorsi ed esami) e in forma integrale sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it all’interno della sezione “Concorsi” – “non scaduti”.

Per la partecipazione al concorso sarà previsto il versamento di un contributo di 10 euro non rimborsabile e il possesso di apposito SPID o CIE per effettuare la registrazione sul portale.