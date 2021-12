Ministero della Cultura, un nuovo concorso per 250 funzionari nel 2022

Il Ministero della Cultura (MIC) ha intenzione di bandire un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 250 funzionari ad elevata specializzazione.

I vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nella terza area funzionale, posizione economica F1, delle professionalità tecnico specialistiche del Ministero della cultura.

Le risorse stanziate per il reclutamento sono pari a 8,4 milioni di euro e provengono dal “Fondo del pubblico impiego” (articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ex comma 298, art. 1, legge n.145/2018).

I nuovi inserimenti rientrano in un ampio piano di assunzioni previsto per il triennio 2020/2022 (oltre 3900 gli inserimenti previsti considerando i bandi già attivi) che consentirà di dare nuova linfa agli uffici ministeriali, soprattutto in vista dell’attuazione del PNRR.

Anche in questo caso come già accaduto per altri concorsi l’iter selettivo seguirà le nuove regole “fast track” per i concorsi pubblici e prevederà, oltre alla valutazione dei titoli, una prova scritta digitale e un eventuale prova orale.

Ministero della Cultura: i profili richiesti per il concorso

In particolare, il bando consentirà di selezionare le seguenti figure:

Bibliotecario;

Archivista;

Architetto;

Storico dell’Arte;

Archeologo;

Paleontologo;

Biologo;

Chimico;

Demoetnoantopologo;

Restauratore;

Statistico;

Ingegnere;

Fisico;

Geologo.

Come candidarsi

Per conoscere i dettagli sul concorso del Ministero della Cultura e in particolare sull’invio delle candidature bisognerà attendere la pubblicazione del bando che avverrà nel 2022. Per partecipare alla selezione sarà comunque necessario essere muniti di apposito SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e indirizzo PEC nominativo.