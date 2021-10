A Pompei si festeggia il 105° compleanno di Ersilia (e non è l’unica centenaria)

Buon compleanno a Ersilia Cuomo, che ha compiuto 105 anni.

La donna vive a Pompei, dov’è nata il 12 ottobre 1916.

In Cilento non è raro imbattersi in centenari…

A Pompei, la famosa cittadina in provincia di Salerno, in Campania, nota per i suoi scavi, si festeggia Ersilia Cuomo, che ha compiuto ieri, martedì 12 ottobre, 105 anni.

Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Carmine Lo Sapio con queste parole e la foto della donna: “Buon compleanno alla signora Ersilia Cuomo che oggi raggiunge la ragguardevole età di 105 anni. A lei gli auguri del primo cittadino Carmine Lo Sapio, dell’Amministrazione e della città tutta!”.

La donna, per l’occasione, ha ricevuto una pergamena dove si legge: “Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale esprimono gli auguri più affettuosi per lo straordinario traguardo di vita raggiunto”.

Ersilia Cuomo è nata il 12 ottobre 1916. La donna non è l’unica centenaria che vive in Campania. Infatti, a sud della Regione, c’è un’area in cui è un traguardo raggiunto spesso: il Cilento, la fascia costiera del Salernitano.

I centenari sono così tanto che il Cilento è diventato anche oggetto di studi nel 2016 del progetto C.i.a.o. (Cilento on aging outcomes study), condotto dal professore Salvatore di Somma e dall’Università di San Diego (California, USA).

Come riportato da FanPage.it, stando a questi studi, il segreto della longevità sarebbe legato alla dieta mediterranea tipica di quest’area delal Campania.