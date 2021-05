Anche le mascherine di stoffa proteggono dal Covid ma vanno indossate bene

Studi dimostrano l’efficacia della mascherina di comunità

Quella chirurgica rimane comunque più efficace

Altra alternativa può essere indossare entrambe contemporaneamente

Le mascherine di comunità, sia quelle in stoffa che di altro materiale, consentono di proteggere bocca e naso e danno un contributo alla prevenzione dal Covid. È quanto afferma il bollettino dell’Istituto Spallanzani che conferma: “Non soltanto riducono il rischio di trasmettere l’infezione agli altri ma, in caso d’infezione, sembrerebbero anche ridurre la quantità di virus ricevuto da chi la indossa, con il risultato di infezioni meno pesanti o addirittura asintomatiche”.

Studi a confronto

L’Istituto ha messo a confronto 12 studi sull’efficacia delle mascherine sia nel contrastare il coronavirus ma anche per altre malattie dell’apparato respiratorio, tra cui virus influenzali e para-influenzali. Anche i Centers for disease control negli Usa vanno in questa direzione, affermando che le mascherine di stoffa o quelle chirurgiche possono ridurre la trasmissione del Covid fino al 95% se indossate bene. Quella chirurgica è comunque sicuramente la soluzione migliore ma va annodata in maniera stretta dietro le orecchie. L’alternativa può essere indossare quella chirurgica e quella di stoffa.