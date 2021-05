Aree portuali, in arrivo 74 milioni per il Sud

Pubblicate le graduatorie definitive Asse A e D del PAC “Infrastrutture e Reti” 14/20

Finanziati la digitalizzazione della logistica e i progetti di “Green Ports”

Sono circa 74 i milioni in arrivo per le Aree Portuali del Sud Italia per la realizzazione di interventi per la trasformazione in “Green Ports” e per lo sviluppo di soluzioni digitali per la logistica a sostegno del trasporto integrato e intermodale e della gestione dei flussi di persone e merci.

Il 14 aprile 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato le graduatorie definitive Asse A (Digitalizzazione della Logistica) e Asse D (Green Ports) del Programma di Azione e Coesione (PAC) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020.

I fondi destinati ai progetti ammessi al finanziamento sono solo il 30% dei 250 milioni messi a disposizione per le due linee di intervento, 70 milioni per l’Asse A e 180 milioni per l’Asse D.

Il PAC si pone come obiettivo il sostegno della sostenibilità ambientale delle aree portuali delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), il miglioramento dell’accessibilità di aree a vocazione turistica e l’efficientamento della logistica integrata grazie all’utilizzo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico.

La dotazione finanziaria complessiva del Programma di Azione Coesione è di 670 milioni di euro e sei sono gli Assi Tematici di intervento: Digitalizzazione della logistica (A), Recupero waterfront (B), Accessibilità turistica (C), Green Ports (D), Progetti infrastrutturali ferroviari e portuali (E), Capacità istituzionale e supporto per l’attuazione (F).

Ambiti di intervento finanziati

Tredici in tutto i progetti ritenuti ammissibili dal Ministero a valere sulle diverse linee di azione definite nell’ambito dei due Assi tematici di intervento.

Le due graduatorie pubblicate riguardano l’Asse A che finanzia gli interventi di “Digitalizzazione della Logistica” e l’Asse D “Green Ports” del Programma di Azione e Coesione.

I progetti per l’Asse A – Digitalizzazione della Logistica

Sono 4, per circa 21,5 milioni di euro, gli interventi finanziati dal Ministero per i progetti dell’Asse Tematico “Digitalizzazione della Logistica” e puntano a favorire la mobilità sostenibile e competitiva di persone e merci, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la sicurezza dei trasporti grazie all’utilizzo di tecnologie digitali avanzate:

Ecosistema Digitale “Smart Port” dell’Autorità portuale Mare Sicilia Orientale (5.221.123,88 euro),

Evoluzione della piattaforma GAIA dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale a supporto dell’interoperabilità con il sistema logistico regionale, nazionale e globale proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari (4.700.000 euro),

Realizzazione di un Sistema di Monitoraggio degli accessi attraverso varchi integrati nelle Aree Portuali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (5.570.000 euro),

Progetto Taranto Digital Port dell’Autorità di Sistema Portuale del Mario Ionio di Taranto (6.185.849,46 euro).

I progetti per l’Asse D – Green Ports

Sono invece 9, per un totale di 52 milioni, gli interventi finanziati dal Ministero per l’asse “Green Ports”, che mirano al risparmio e all’efficientamento energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla mobilità sostenibile e al monitoraggio ambientale nelle aree portuali: