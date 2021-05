Bari, Palermo e Avellino nella top 10 delle città migliori per lo smartworking

La classifica delle 10 città italiane più adatte allo smartworking

In testa alla classifica c’è Bologna, ma subito dietro c’è Bari

Tre le città del Sud nella top ten, non figurano invece le grandi città

Lo smart working è una dei lasciti della pandemia: per lavorare da casa propria, quando è possibile, basta una connessione a Internet e un pc possibilmente con una webcam per le videoconferenze. Si evita così che troppe persone stiano all’interno di spazi chiusi, limitando il contagio da coronavirus. Ma ci sono anche altri vantaggi come gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, con le conseguenze sui costi e traffico. E un’azienda può ridurre anche i propri costi per affitto per spazi troppo grandi e per le utenze. Non è tutto rosa e fiori ovviamente: la mancata socializzazione è un problema anche al lavoro e il rischio di distrazioni, commistione tra tempo libero e lavoro è dietro l’angolo. Inoltre, sebbene lo smart working sia praticamente ormai possibile in quasi ogni luogo (purché ci sia la connessione a Internet) non in tutte le città lavorare da remoto è una condizione ideale.

La classifica di Nomad List

Nomad List, la community on line lanciata nel 2014 che si occupa di trovare – in base alle segnalazioni degli utenti – i posti migliori al mondo in cui vivere, lavorare e viaggiare per i lavoratori da remoto, ha stilato una classifica delle 10 città italiane preferite da chi fa smart working. Sono stati considerati 4 parametri: costo della vita, velocità della connessione Internet, divertimento e sicurezza.

Bologna in testa, Bari seconda

In cima alla classifica delle città d’Italia preferite da chi fa smart working c’è Bologna, città a misura di studente dove i costi non sono eccessivi e la connessione a Internet è buona (17 mega al secondo in download) e poi tanto divertimento e tanta cultura. Al secondo posto c’è Bari (nella foto), con il costo della vita più basso tra le classificate, terza Genova, quarta Pisa, poi Padova, Firenze, Trento, all’ottavo posto Palermo (città con la velocità Internet più alta di tutte a 22 mega), nona Avellino e decima Treviso.