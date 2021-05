Un pacchetto di investimenti per rendere l’Italia sempre più digitale

La missione interesserà Pubblica Amministrazione, Sistema Produttivo, Turismo e Cultura

Le priorità: infrastrutture digitali, riforma delle PA, reti a banda ultra larga, nuove procedure di formazione e selezione del personale, tecnologie all’avanguardia e sostenibilità ambientale.

Per dare nuovo slancio alla competitività e alla produttività del nostro Paese il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato alla Missione 1, legata a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 49,2 miliardi. Una dote sostanziosa che aiuterà l’Italia a recuperare il gap digitale esistente.

La pandemia ha, del resto, accelerato la transizione digitale in molte sfere della vita economica e sociale, rendendo ancora più evidenti i ritardi accumulati negli anni dalla PA, la scarsa diffusione di competenze digitali, la bassa adozione di tecnologie di alto livello e accrescendo le aspettative di cittadini, residenti e imprese.

Gli obiettivi principali della Missione 1

Tra i principali obiettivi di questa missione ricordiamo:

rendere la PA sempre più digitale attraverso riforme strutturali e interventi tecnologici (cloud, interoperabilità dati, servizi digitali, cybersicurezza);

(cloud, interoperabilità dati, servizi digitali, cybersicurezza); investire in competenze, innovazione, promozione del merito e semplificazione dei procedimenti amministrativi ;

; realizzare interventi di riforma e digitalizzazione della giustizia ;

; sostenere la transizione digitale, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo , con particolare attenzione alle PMI , alle filiere produttive e alle competenze tecnologiche e digitali ;

, con particolare attenzione alle , alle e alle ; dotare tutto il territorio nazionale di connettività ad alte prestazioni ;

; investire in infrastrutture satellitari per il monitoraggio digitale , a tutela del territorio, nell’economia dello spazio e nelle tecnologie emergenti;

, a tutela del territorio, nell’economia dello spazio e nelle tecnologie emergenti; rilanciare i settori del turismo e della cultura con investimenti orientati alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

La prima componente della Missione 1 punta a trasformare in modo radicale la Pubblica Amministrazione italiana, attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione. In particolare, i finanziamenti previsti dal PNRR saranno utilizzati per:

fornire ai cittadini e alle imprese servizi sempre più efficienti e accessibili ;

sempre ; investire in infrastrutture digitali , consolidando molti dei data center, distribuiti sul territorio;

, consolidando molti dei data center, distribuiti sul territorio; spingere, attraverso un team di tecnici esperti, la migrazione al cloud delle amministrazioni centrali e locali ;

; garantire la piena interoperabilità tra i dati degli enti pubblici e snellire le procedure amministrative , sulla base del principio once only, secondo cui le PA devono evitare di chiedere a cittadini e imprese informazioni già fornite in precedenza, evitando così la dispersione e frammentazione delle informazioni. In particolare, si vuole estendere l’uso del domicilio digitale e creare una “Piattaforma Nazionale Dati” , in grado di offrire alle amministrazioni un catalogo centrale di “connettori automatici” (le cosiddette “API” – Application Programming Interface), consultabili e accessibili tramite un servizio dedicato;

e , sulla base del principio once only, secondo cui le PA devono evitare di chiedere a cittadini e imprese informazioni già fornite in precedenza, evitando così la dispersione e frammentazione delle informazioni. In particolare, si vuole estendere l’uso del e creare una , in grado di offrire alle amministrazioni un catalogo centrale di “connettori automatici” (le cosiddette “API” – Application Programming Interface), consultabili e accessibili tramite un servizio dedicato; aumentare i servizi digitali e di cittadinanza digitale . L’obiettivo è quello di favorire non solo l’adozione delle piattaforme nazionali di servizio digitale come PagoPA (piattaforma di pagamenti tra la PA e cittadini e imprese) e l’app “IO” (un front-end/canale versatile che mira a diventare il punto di accesso unico per i servizi digitali della PA), ma di introdurre anche nuovi servizi come la piattaforma unica di notifiche digitali , per inviare notifiche con valore legale in modo telematico e di creare un sistema di identità digitale semplice e integrato ;

. L'obiettivo è quello di favorire non solo l'adozione delle piattaforme nazionali di servizio digitale come PagoPA (piattaforma di pagamenti tra la PA e cittadini e imprese) e l'app "IO" (un front-end/canale versatile che mira a diventare il punto di accesso unico per i servizi digitali della PA), ma di introdurre anche nuovi servizi come la , per inviare notifiche con valore legale in modo telematico e di creare ; innovare l'impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT ;

; rafforzare le difese di cybersecurity all’interno di una società digitale sempre più esposta a minacce cyber (frodi, ricatti informatici, attacchi terroristici, ecc.), dando piena attuazione alla disciplina in materia di “ Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica” , rafforzando i presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio, monitorando la sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l’erogazione dei servizi e, infine, assumendo nuovo personale specializzato, sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche;

all'interno di una società digitale sempre più esposta a minacce cyber (frodi, ricatti informatici, attacchi terroristici, ecc.), dando piena attuazione alla disciplina in materia di " , rafforzando i presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio, monitorando la sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione dei servizi e, infine, assumendo nuovo personale specializzato, sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; favorire lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze da parte del personale della PA, attraverso un'ampia offerta di corsi online (MOOC, i.e. Massive Open Online Courses), incentrati su trasformazione digitale, transizione green, innovazione sociale e sulle competenze manageriali. È previsto l'utilizzo di voucher formativi per completare il retraining del personale e la creazione di "Comunità di competenze" (Community of Practice) per sviluppare e diffondere best practice all'interno della PA;

da parte del personale della PA, attraverso un’ampia offerta di corsi online (MOOC, i.e. Massive Open Online Courses), incentrati su trasformazione digitale, transizione green, innovazione sociale e sulle competenze manageriali. È previsto l’utilizzo di per completare il retraining del personale e la creazione di per sviluppare e diffondere best practice all’interno della PA; favorire l’alfabetizzazione digitale dei cittadini , supportando le fasce della popolazione maggiormente penalizzate dalle conseguenze del digital divide;

, supportando le fasce della popolazione maggiormente penalizzate dalle conseguenze del digital divide; digitalizzare le grandi amministrazioni centrali come la Giustizia (alleggerimento nella gestione del carico delle cause civili e penali, digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, miglioramento dei processi operativi, investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e l’Ufficio Giustizia Amministrativa), il Lavoro (digitalizzazione di sistemi e applicazioni di INPS e INAIL), la Difesa (revisione dei processi interni e degli applicativi del Ministero), gli Interni (digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini) e la Guardia di Finanza .

(alleggerimento nella gestione del carico delle cause civili e penali, digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, miglioramento dei processi operativi, investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e l'Ufficio Giustizia Amministrativa), il (digitalizzazione di sistemi e applicazioni di INPS e INAIL), la (revisione dei processi interni e degli applicativi del Ministero), gli (digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini) e la . riformare i meccanismi di selezione del personale della PA attraverso procedure di selezione più rapide e semplici , anche tramite il Portale Unico del Reclutamento, che metterà a disposizione delle amministrazioni i profili e i curricula dei candidati, velocizzando così l'attività di preselezione. L'obiettivo è sviluppare all'interno della PA un capitale umano di assoluta eccellenza , reclutando profili tecnici/specializzati , rinnovando i meccanismi di carriera e riorganizzando i modelli di training attuali.

attraverso , anche tramite il che metterà a disposizione delle amministrazioni i profili e i curricula dei candidati, velocizzando così l’attività di preselezione. L’obiettivo è sviluppare all’interno della PA un , reclutando , rinnovando i meccanismi di carriera e riorganizzando i modelli di training attuali. mettere in atto una drastica semplificazione burocratica. Una task force temporanea si occuperà di effettuare uno screening, produrre un catalogo completo delle procedure amministrative, ridisegnare i processi e semplificare le procedure in ottica digitale, estendendo i meccanismi di silenzio-assenso, adottando gli strumenti Notifica Certificata (SCIA), favorendo la trasparenza e introducendo un nuovo sistema di performance. In questo contesto, particolare attenzione sarà dedicata alle procedure per l’edilizia e le attività produttive e all’operatività degli sportelli unici (SUAP, SUE).

Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo

La componente 2 della Missione promuove:

l’ innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo attraverso investimenti in tecnologia all’avanguardia ( Transizione 4.0 ), rivolti alle PMI, in special modo quelle collocate al Sud. L’obiettivo è quello di promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi e l’investimento in beni immateriali, sostituendo l’iper-ammortamento con appositi crediti fiscali di entità variabile e riconoscendo il credito non più su un orizzonte annuale, ma biennale (più stabile), ampliando gli investimenti immateriali agevolabili, aumentando le percentuali di credito e l’ammontare massimo di investimenti incentivati;

( ), rivolti alle PMI, in special modo quelle collocate al Sud. L'obiettivo è quello di promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi e l'investimento in beni immateriali, sostituendo l'iper-ammortamento con appositi crediti fiscali di entità variabile e riconoscendo il credito non più su un orizzonte annuale, ma biennale (più stabile), ampliando gli investimenti immateriali agevolabili, aumentando le percentuali di credito e l'ammontare massimo di investimenti incentivati; la creazione di un' infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima capacità, prerequisito indispensabile per la piena realizzazione della gigabit society e per consentire alle imprese di usufruire di diverse "tecnologie 4.0";

prerequisito indispensabile per la piena realizzazione della gigabit society e per consentire alle imprese di usufruire di diverse “tecnologie 4.0”; gli investimenti in ricerca e sviluppo ;

; i contributi per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica (Allegato A alla legge n.232 del 2016), complementari alle misure Transizione 4.0;

(Allegato A alla legge n.232 del 2016), complementari alle misure Transizione 4.0; l’avvio della riforma del sistema di proprietà industriale , fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi innovativi e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati;

, fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi innovativi e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati; il supporto di settori ad alto contenuto tecnologico come quello dell’ economia spaziale (il Piano Nazionale include diverse linee d’azione: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, Accesso allo Spazio, In-Orbit Economy, Downstream);

come quello dell' (il Piano Nazionale include diverse linee d'azione: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, Accesso allo Spazio, In-Orbit Economy, Downstream); il sostegno di processi di internazionalizzazione , soprattutto con riferimento al Made in Italy, agendo, in particolare, sui servizi offerti dal Fondo introdotto con la legge 394/81 e gestito da SIMEST, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane che operano sui mercati esteri.

, soprattutto con riferimento al Made in Italy, agendo, in particolare, sui servizi offerti dal Fondo introdotto con la legge 394/81 e gestito da SIMEST, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane che operano sui mercati esteri. il rilancio della competitività delle filiere industriali , attraverso investimenti strategici (sia contributi, sia prestiti agevolati), soprattutto mediante lo strumento dei Contratti di Sviluppo , con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno;

, attraverso investimenti strategici (sia contributi, sia prestiti agevolati), soprattutto mediante lo strumento dei , con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno; la copertura di tutto il territorio nazionale con reti a banda ultra-larga (fibra FTTH, FWA e 5G) , portando la connettività a 1 Gbps a famiglie e imprese, ma anche negli enti pubblici, negli edifici scolastici, negli ospedali, nelle isole minori e incentivare lo sviluppo e la diffusione dell’infrastruttura 5G, nelle aree in cui sono disponibili solo reti mobili 3G;

, portando la a famiglie e imprese, ma anche negli enti pubblici, negli edifici scolastici, negli ospedali, nelle isole minori e incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'infrastruttura 5G, nelle aree in cui sono disponibili solo reti mobili 3G; la realizzazione di programmi formativi ad hoc per lo sviluppo di nuove competenze, elaborando un modello di riqualificazione manageriale focalizzato sulle PMI e programmi di training su misura per l'aggiornamento professionale nei periodi di cassa integrazione.

Turismo e cultura 4.0

La componente 3 della Missione intende rilanciare due settori strategici per l’economia italiana: la cultura e il turismo. In particolare, gli investimenti hanno lo scopo di: