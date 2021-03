Donne imprenditrici, ecco l’opportunità di finanziamento per lo startup in ambito medico

EIT Heal offre opportunità di finanziamento e un programma di accelerazione dedicato alle donne imprenditrici o co-fondatrici di startup innovative in ambito medico-sanitario.

EIT Health è una Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (CCI) creata nel 2016 dall’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia (EIT), che dal 2016 ha supportato più di 750 start-up dell’area Medtech/ Biotech e Digitale nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, favorendo più di 205 milioni di euro di investimenti.

Le call di finanziamento a fondo perduto presenti nel catalogo 2021 sono aperte a dottorandi, ricercatori, startupper, imprenditori alla ricerca di nuovi mercati per la propria soluzione innovativa in ambito sanitario e propongono programmi di accelerazione differenziati in base alle necessità e allo stadio di sviluppo del prodotto, con premi da € 10.000 fino a € 50.000.

Lista delle call di finanziamento 2021

Tra le Call dell’EIT Health presentate un’attenzione particolare è stata dedicata alle imprenditrici o co-fondatrici di startup innovative in ambito medico-sanitario che, entro il 16 marzo, possono inviare la propria candidatura per partecipare al Women Entrepreneurship Bootcamp.

Si tratta di un particolare programma di accelerazione ideato a sostegno delle donne che operano nel campo dell’innovazione del settore healthcare, che prevede sette settimane di formazione intensiva, e consentirà di entrare in contatto con il network di mentori e investitori a Galway, Coimbra, Barcellona e Londra.

È prevista una commissione di €200 se si viene accettati nel programma e una success fee del 5% dei fondi raccolti su round superiori a €500K, con un contributo massimo di €50K.

Come candidarsi ed a quali condizioni

I team che si candidano, oltre ad essere focalizzati su qualsiasi tecnologia medica e essere guidati o co-fondati da donne o con una donna nel team di gestione del C-suite, devono essere in grado di generare entrate ed essere attivamente alla ricerca di capitale di crescita da €500K a €5M.

“L’innovazione non conosce genere –ha sottolineato Mónika Tóth, EIT Health RIS Programme Manager, EIT Health InnoStars– vorremmo incoraggiare le donne con grandi idee a realizzare il loro sogno e aiutarle a costruire una start-up di successo in ambito healthcare. Insieme, potremmo fare la differenza e cambiare l’attuale situazione che vede le donne sottorappresentate nel campo dell’innovazione sanitaria”

“Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per far sì che le donne proseguano la propria carriera nel campo delle innovazioni sanitarie. Le iniziative di empowerment femminile sono assolutamente necessarie, perché purtroppo i dati sull’occupazione femminile e sulla percentuale di donne in posizioni apicali in azienda ci dimostrano che tanto ancora deve essere fatto. È fondamentale eliminare gli stereotipi, riconoscere il contributo delle donne nella scienza e invitare altre leader a trasformare le loro idee in progetti d’impatto”–ha dichiarato Fiammetta Pantò, EIT Health Hub Coordinator presso il Consorzio Arca e Responsabile Assistenza Startup dell’Incubatore dell’Università degli Studi di Palermo