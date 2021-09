Elezioni regionali in Calabria, quattro candidati presidenti: ecco chi sono

Presentate le liste per le elezioni in Calabria

Si voterà il 3 e 4 ottobre

Quattro candidati, di cui uno solo per il centrodestra

Presentate le liste per le elezioni regionali in Calabria. Quattro i candidati, tra volti più o meno conosciuti. Un solo rappresentante per il centrodestra.

Quando si svolgeranno le elezioni regionali in Calabria

Le elezioni regionali di quest’anno in Calabria sono in realtà eccezionali, dopo la morte improvvisa di Jole Santelli nell’ottobre 2020. Fino ad oggi la giunta regionale è stata guidata dal suo vice, Nino Spirlì, fino a nuove elezioni, che si sarebbero dovute svolgere 60 giorni dopo. A causa del Covid, però, il voto è stato rimandato.

I cittadini calabresi saranno chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre, quando potranno scegliere tra quattro candidati.

I candidati: tanti i nomi per la sinistra

Ecco i quattro candidati per la presidenza della regione alle elezioni regionali in Calabria (cliccando su ogni nome si può leggere il profilo dei candidati):