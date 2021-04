Facebook down, il social network non funziona soprattutto da pc

Facebook non funziona, diffusi problemi in tutto il mondo

Difficoltà ad accedere al social network soprattutto da pc

Non si conoscono le cause del malfunzionamento né quando si risolverà

Facebook down oggi ma solo da Pc. Facebook, infatti, oggi non funziona ma di questo malfunzionamento si stanno accorgendo soprattutto quelli che provano ad entrare dal computer, ma in alcuni casi anche da smartphone e tablet.

Il messaggio

“Facebook sarà di nuovo disponibile a breve. Facebook al momento non è disponibile a causa di un’operazione di manutenzione e dovrebbe tornare ad essere disponibile tra pochi minuti. Nel frattempo, scopri perché stai vedendo questo messaggio. Grazie per la pazienza mentre miglioriamo il sito”. Questo il messaggio che si ritrova chi prova ad accedere sul social network usando il computer.

Sembra che il problema sia diffuso in tutto il mondo anche se a macchia di leopardo. Infatti in alcune aree Facebook sembrerebbe non funzionare anche dalle app di Android e iOs.

L’hastag #Facebookdown

Era da tempo che non succedeva un evento del genere e come al solito l’hastag #Facebookdown ha subito fatto la sua comparsa su Twitter. Secondo il sito Downdetector in Italia i problemi sono ancora pochi ma sono diffusi in tutto il Paese.

Il precedente del 2019

Nel 2019 il problema maggiore quando a causa di un cambio di configurazione errato dei server Facebook non ha funzionato per 15 ore provocando danni per 40 milioni di dollari.