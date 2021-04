I colori delle regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in arancione

Dal 3 maggio i nuovi colori delle regioni

La Valle d’Aosta va in zona rossa

Il ministro firmerà le nuove ordinanze in giornata

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. E’ in area rossa la regione Valle D’Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.

Lenta discesa dei casi

Secondo il report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss negli ultimi sette giorni in Italia “si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello molto impegnativo”. L’incidenza settimanale è scesa a 146,3 per 100.000 abitanti contro 157,4 per 100.000 abitanti della settimana precedente.

Incidenza settimanale in diminuzione

“L’incidenza è in lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull’intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale”.