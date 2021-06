Green Pass, chi non ha strumenti digitali può chiedere a medico, pediatra e farmacia

Green Pass: il Ministero della Salute ha realizzato un video che spiega come ottenerlo

Si potrà ricevere nelle app predisposte o attraverso strumenti digitali

Chi non ha strumenti digitali può chiederla al medico, al pediatra o in farmacia

Il Ministero della Salute ha realizzato un video per spiegare in maniera semplice che cos’è il Green Pass – Certificazione Verde Covid 19 e come ottenerlo. Per riceverlo si potranno sfruttare le app predisposte, le piattaforme on line oppure, per chi non ha strumenti informatici, si potrà andare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o in farmacia.

Il Green Pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Come ottenerla

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si riceverà una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto. Non si paga nulla.

La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

Per chi non dispone di strumenti digitali

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19.

Green Pass in Europa

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.