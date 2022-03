Lavoro, l’isolamento fiduciario non viene più equiparato alla malattia

Novità per quanto riguarda la tutela previdenziale dei lavoratori fragili e per l’equiparazione della quarantena alla malattia. L’Inps, infatti, ha inviato un messaggio per chiarire le nuove disposizioni in materia.

Lavoratori fragili, proroga della tutela previdenziale

La tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è stata prorogata e quindi verrà riconosciuta anche nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022.

Quarantena non più equiparata a malattia

In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, ad oggi non è prevista alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il termine rimane fissato al 31 dicembre 2021.

È quanto illustra l’Istituto con il messaggio 11 marzo 2022, n. 1126, che riassume il quadro normativo di riferimento e detta le linee operative ai propri operatori.