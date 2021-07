Nasce Phenomena, evento dedicato all’imprenditoria femminile al Sud

Appuntamento a Pescara dal 9 all’11 luglio

Parteciperanno 67 aziende meridionali

Obiettivo: “Accendere faro sull’imprenditoria femminile”

“Empowerment delle donne del Sud Italia”. È questo il motto di “Phenomena”, festival dell’imprenditoria femminile meridionale. L’appuntamento è a Pescara dal 9 all’11 luglio, dove 67 aziende meridionali entreranno in contatto con 40 potenziali compratori internazionali.

Phenomena, tre giorni dedicati a moda, cibo e design

L’evento si svolgerà a palazzo Pomilio, noto anche come Aurum perché un tempo sede dell’omonima distilleria. Tra le sale in stile liberty si alterneranno le esposizioni delle varie imprese, che entreranno in contatto con i buyer di persona oppure virtualmente. Ma non solo: anche i semplici visitatori potranno acquistare i prodotti esposti durante il “Pop Up Store” del 9 luglio, che durerà dalle 18 alle 23.

Gli stand espositivi saranno divisi principalmente in due aree. La sala d’Annunzio, al piano nobile, ospiterà abbigliamento e design, rispettivamente 20 e 11 imprese. L’obiettivo quello di mostrare le collezioni primavera-estate 2022, l’oggettistica e gli accessori prodotti. Al primo piano, invece, il 50% delle imprese: si tratta del settore food, che sarà allestito nella sala Flaiano.

La sera del 10 luglio, inoltre, sarà dedicata ad una cena nel corso della quale 3 imprenditrici – una per ambito – saranno premiate. A queste si aggiungeranno altre cinque figure di empowerment femminile, alle quali sarà consegnato un riconoscimento. Un volto famoso (e con origini a sua volta meridionali) condurrà la serata: si tratta di Tiziana Panella, giornalista di La7.

L’ideatrice: “Accendere faro sull’imprenditoria femminile”

L’idea e l’organizzazione sono opera dell’Independent Fashion Talent Association (IFTA), una piattaforma con sede a Salerno che promuove la moda italiana, soprattutto quella del Sud. A questa si aggiungono l’agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Regione Abruzzo, Agenzia di Sviluppo, Camera di Commercio Chieti-Pescara e il Comune di Pescara.

Come spiega in un’intervista al Messaggero l’ideatrice dell’evento, Michela Zio, l’obiettivo è “accendere il faro sull’imprenditoria femminile del sud convinti che ci sia tanto da scoprire e che i prodotti esposti possano suscitare l’interesse del mercato internazionale“.

Secondo il presidente di ICE, Carlo Ferro, “Il tessuto produttivo del nostro Paese riconosce già l’imprenditoria al femminile come un fattore di progresso e di modernità, come una ricchezza che si combina con gli altri aspetti di eccellenza del Made in Italy”.